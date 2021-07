Sabinov chce zrekonštruovať zimný štadión

V roku 2014 sa ho podarilo zastrešiť.

17. júl 2021 o 20:00 TASR

SABINOV. Mesto Sabinov chce zrekonštruovať zimný štadión. V roku 2014 sa ho podarilo mestu z prostriedkov v rámci cezhraničnej spolupráce s Poľskom zastrešiť.

Teraz sa chcú podľa primátora Michala Repaského (nezávislý) pustiť do prípravy projektovej dokumentácie na jeho obnovu.

"Po viac ako 30 rokoch nám zlyháva technológia a máme obavy, či budeme vôbec schopní spustiť zimnú prevádzku športového areálu. Treba nám vymeniť potrubie, plochu a hlavne technológiu v strojovni. Je to rozdelené na niekoľko fáz s tým, že prvá je tá, čo som spomenul. Druhá by bola potom opláštenie a tretia vytvorenie zázemia, aby sme ponúkli tým, ktorí tu prídu na objednávky, nejakých osem šatní so sociálnym zariadením. Rovnako chceme vytvoriť pre rodičov kaviareň, z ktorej budú môcť cez sklo pozerať na svoje deti ako hrajú hokej," povedal pre Repaský.

Rozpočet na obnovu zimného štadióna predstavuje podľa jeho slov viac ako 2.000.000 eur.

"Z toho 50 percent by sme chceli získať z Fondu na podporu športu a ďalších 50 percent z externých zdrojov. Samozrejme, pôjdu do toho aj naše zdroje. S poslancami sme sa rozprávali, že budúci rok by sme chceli vziať úver približne 1,2 milióna eur, aby sme začali, a potom to dofinancovali zdrojmi zo Slovenského zväzu ľadového hokeja a Prešovského samosprávneho kraja," dodal Repaský.