Maestro Kubánka zanechal hlbokú brázdu aj na východnom Slovensku

Odišla slovenská folklórna legenda.

19. júl 2021 o 10:57 (aktualizované 19. júl 2021 o 12:28) Michal Frank

Legenda slovenského folklóru Juraj Kubánka už nie je medzi nami. Folklorista, choreograf. Zakladateľ Lúčnice a dlhoročný šéf súboru SĽUK zomrel v pondelok vo veku 92 rokov.

Rodák od Žiliny sa výrazne zapísal do dejín slovenskej ľudovej kultúry. Spolupracoval aj s profesionálnym súborom PUĽS v Prešove, ktorý mu pred dvoma rokmi pripravil špeciálnu poctu v podobe hudobno-tanečného divadla Nesmrteľný tanečník.

Pocta nesmrteľnému tanečníkovi

Dielo venované životnému jubileu maestra Kubánku, pripravené k jeho 90. narodeninám, uviedli v máji 2019 na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove. O choreografiu a réžiu sa postaral Kubánkov žiak - Jaroslav Moravčík a hudbu skomponoval Július Selčan.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Otcom myšlienky, vytvoriť premiéru pod názvom Nesmrteľný tanečník bol Juraj Kubánka, ale choreografické stvárnenie a réžiu zobral do rúk Jaroslav Moravčík. Domnievam sa, že tejto úlohy sa zhostil skvele, ovládajúc folklórny materiál z pomerne dlhého pôsobenia v SĽUK-u,“ uviedol vtedy riaditeľ PUĽS-u Juraj Švantner.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Z2e8HdTOe5w

Nesmrteľného tanečníka mali vlani uviesť na Folklórnom festivale Východná 2020 (napokon bolo predstavenie zrušené). Samotný maestro Kubánka sa o ňom vyjadril takto: „Francúzsky básnik François Villon povedal, že keby mal voliť medzi pravdou a krásou, zvolí si krásu, aj keď pravda v nej obsiahnutá býva niekedy krutá.... Vždy, keď si tanečníka príde zobrať smrtka, múza tanca ho od neho odoženie a na konci smrť utancuje. Tanečník zbadá múzu tanca na vlastné oči a umiera na krásu.“

Jaško: Bol otcom folklóru

„Je to neopísateľná strata pre slovenskú kultúrnu obec, keďže ide o jedného z dvoch otcov slovenského folklóru, spolu s maestrom Štefanom Nosáľom,“ povedal pre Korzár Matúš Jaško, manažér súboru PUĽS.

„My sme v PUĽS-e mali tú česť urobiť na jeho námet predstavenie Nesmrteľný tanečník, ktoré bolo odpremiérované v roku 2019 v réžii Jara Moravčíka a hudbu k tomuto predstaveniu vzal do svojich rúk dirigent Július Selčan. Je to zároveň jeho autobiografia. Bola to pre nás obrovská česť a ja osobne budem mať v živej pamäti jeho emotívny príhovor po predstavení. Správa o jeho smrti nás teda dosť zasiahla. Rodine a najbližším vyjadrujeme úprimnú sústrasť,“ dodal.

Matúš Jaško a maestro Kubánka. (zdroj: archív)

Mal medzinárodný rešpekt a vplyv

Umelecký šéf a choreograf Folklórneho súboru Vranvočan Peter Kocák spomína na maestra Kubánku ako na umelca s jedinečným a neopakovateľným choreografickým rukopisom, ktorý sa výrazne podieľal na rozvoji slovenských folklórnych súborov.

Kubánka s jeho otcom Štefanom spolupracoval na programoch vo Východnej. Juraj Kubánka videl každý program, s ktorým prišiel súbor Vranovčan do Bratislavy. „Vždy sa ho zúčastnil a neodišiel z predstavenia, pokým sa nestretol s tvorcami,“ uviedol Kocák, podľa ktorého boli tieto rozhovory pre amatérskych nadšencov folklóru veľmi cenné.

„Bol absolútnym priekopníkom choreografie na Slovensku,“ charakterizoval maestra Kubánku. „V druhej polovici 20. storočia vytváral na scéne také obrazy, ktoré dovtedy nepriniesol nikto. Takéto novátorské prístupy v tvorbe mal v scénickom folklorizme naozaj málokto. Svoju výnimočnú choreografickú tvorbu vedel vkusne a nápadito dopĺňať nezameniteľným tanečným rukopisom. Mal premyslenú priestorovú kresbu, čo je vo folklóre vzácnosť. A to svojské spracovanie pôvodného materiálu vedel preniesť do jedinečnej inšpiratívnej scénickej podoby.“

Podľa Kocáka odišiel v jeho osobe človek, ktorého bude nielen vo folklórnej, ale v umeleckej obci ťažko nahradiť. Za všetko hovorí jeho takmer 250 umeleckých diel, spojitosť s folklorizmom, divadlom i filmom, ako aj rešpekt a vplyv v zahraničí.

„Jeho záber nebol len celoslovenský, ale európske. Veľmi vehementne pracoval minimálne v strednej Európe. Či to už bolo v Poľsku, alebo v Nemecku, kde roky pôsobil, takisto aj pri lužických Srboch a podobne, jeho záber bol širší,“ konštatoval Kocák.

Juraj Kubánka a Peter Kocák. (zdroj: archív)

Oceňovaný choreograf

Kubánka bol živou legendou, ktorej sa dostalo viacero pôct. Okrem iných získal titul zaslúžilého umelca i Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej ľudovej kultúry a umenia. Naposledy ho ocenili v máji tohto roku, kedy prevzal poľský Zlatý kríž.

Juraj Kubánka bol jedným z priekopníkov choreografie ľudového tanca na Slovensku. Pôsobil ako tanečník a režisér, pôvodne študoval medicínu, neskôr prešiel na VŠMU. Spolupracoval s folkloristami z celého Slovenska, zbieral ľudové piesne a tance, formoval folklórne povedomie. Zahral si aj vo filme.

Hlúposť ho nerozhádzala

Súvisiaci článok Juraj Kubánka: "Hlupáci ma nemôžu rozhádzať" Čítajte

V jednom staršom rozhovore pre Korzár v roku 2009 maestro Kubánka konštatoval: „Aj keď som v živote dostal veľa poriadnych kopancov, vždy som sa nad tým zasmial. To je to, čo človeka udrží, Že sa zbytočne nenervuje. Keď sa občas nervujem, tak len sám nad sebou. Ale na ľudskú hlúposť som si zvykol, tá ma už nerozhádže. Aj súčasný stav, ktorý je dnes v profesionálnej robote, ma zamrzí, ale nemôže ma rozhádzať, lebo ho spôsobili zasa len hlupáci.“

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/lo5IBbhpv3M