Bon Jovi venoval fotku babke z Keceroviec. Nájdete ju na výstave o dávnych pendleroch

Východniarov v kroji si po vylodení pomýlili s Indiánmi.

31. júl 2021 o 0:00 Lenka Haniková

Výstava Americký men - vysťahovalectvo zo Slovenska do Severnej Ameriky v Rákociho paláci v Prešove potrvá až do októbra. Ponúka unikátny pohľad na fenomén vysťahovalectva obyvateľstva niekdajšieho severovýchodného Uhorska na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia. O fenoméne emigrácie sme sa rozprávali s historikom a autorom výstavy Martinom Javorom, ktorého rodinný príbeh je bytostne spätý s emigráciou. „Našich ľudí tam nevideli radi, veď im brali prácu,“ približuje každodennosť migrácie docent histórie na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

V rozhovore sa dozviete:

- prečo väčšina vysťahovalcov v Amerike nechcela ostať

- ako mužov za oceánom zlákal lacný alkohol a lacné jedlo

- čo robili ženy, ktoré muži opúšťali za vidinou dobrého zárobku

- ako v Michalovciach doteraz poberajú dôchodky dedov baníkov

- ako sa Slováci často stávali obeťami podvodníkov, ktorí ich lákali na prácu za oceánom

- prečo sú dnešné komunity Slovákov v Amerike vo veľkej kríze

Výstavu ste pomenovali Americký men - vysťahovalectvo zo Slovenska do Severnej Ameriky. Prečo tento názov?

- Názov vychádza z ľudovej amerikánskej piesne, ktorú spieval môj starý otec. Nie je to po anglicky gramaticky správne, keďže je to množné číslo, ale práve tým je názov piesne zaujímavý. Keď prišli chlapi domov z Ameriky, spievali „Americki men robi každy dzeň, ľen sebe ratuje keľo zašporuje a keľo prepije za tydzeň“. Vykresľuje to celý úsek našich dejín, smútok za domovom, osamelosť, ťažkú prácu a samozrejme alkoholizmus, s ktorým sa naši krajania v Amerike stretávali. Okrem toho to poukazuje na typického Amerikána, ktorý sa z územia východného Slovenska sťahoval a potom sa z neho stal americký men. Štefan Štec spieval „bul ja americki men, ňikda vecej ňebudzem“.

Na výstave je možné vidieť aj množstvo jedinečných autentických predmetov. Aké napríklad?