Svidníčanka vo Švajčiarsku: Keď som tu prišla žiť, vysoké ceny ma šokovali

V práci chcú kvalitu, ale dobre zaplatia.

24. júl 2021 o 0:00 Jana Savčáková

Východniarov, ktorí vo svete dokázali svoju šikovnosť, presadili sa vo veľkej konkurencii a vybudovali si skvelú kariéru, je skutočne mnoho. Patrí k nim aj DANIELA BABJAKOVÁ (34), rodáčka zo Svidníka, ktorá prerazila vo Švajčiarsku. Najskôr študovala na Gymnáziu duklianskych hrdinov vo Svidníku a potom obhájila titul magister v odbore Medzinárodné vzťahy na Fakulte politických vied medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hneď po ukončení vysokej školy vedela, že chce pracovať za hranicami Slovenska. Prečo? Vraví, že aj preto, lebo jej cudzie jazyky vždy šli od ruky a profesijné skúsenosti či profesijný postup jej neboli ľahostajné.

Kedy konkrétne a prečo si sa rozhodla odísť do zahraničia?

- Prvou mojou cestou do zahraničia bola Praha, hneď po vysokej škole. Rozhodla som sa pre ňu preto, že išlo o väčšie mesto v rámci Česka a Slovenska. Mala som dojem, že je tam veľa pracovných príležitostí. Praha sa mi vždy veľmi páčila a páči, takže to bol dôvod, prečo som si ju vybrala za mesto, kde som chcela žiť ako absolventka. Z firmy, v ktorej som vtedy pôsobila, som ale potom dostala ponuku pracovať vo Švajčiarsku. Táto krajina by mi sama od seba nikdy nenapadla, ale jeden z mojich vtedajších šéfov v Prahe bol s prácou, ktorú som pre neho robila, veľmi spokojný, a tak sa ma raz opýtal, či by som to neskúsila. Bol Brit, ale pôsobil vo Švajčiarsku.

Na akú činnosť sa zameriava táto spoločnosť?

- Je to konzultačná firma. Robí konzultácie rôznym firmám po svete. Ľudia, pre ktorých som pracovala, boli konatelia v BMW, Roche vo Švajčiarsku atď.

Ako si spomínaš na svoje začiatky vo Švajčiarsku?