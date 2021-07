V Hažlíne po búrke zaplavilo dvory, vietor zroloval plech na dome

Starosta: Stromy sa lámali ako zápalky.

27. júl 2021 o 18:43 TASR

HAŽLÍN, BARDEJOV. Hasiči momentálne odstraňujú následky búrky vo Svidníku a v obciach Gerlachov a Hažlín v okrese Bardejov.

Ako uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, vo Svidníku a v Gerlachove voda zaplavila pivnice rodinných domov.

Búrka spôsobila škody i v obci Hažlín.

Koryto Hažlínky zvládlo podľa starostu Františka Olaha nápor vody.

Škody im narobili bočné prítoky a voda z polí a kopcov.

"Voda zaplavila dvory a problémy máme aj pri obecnom úrade. Silný vietor na jednom rodinnom dome zroloval plech. Zasahujú tam hasiči s plošinou. Väčšie stromy sa lámali ako zápalky. Nezablokovali však cesty, alebo že by spadli na rodinný dom. Všetko je to tak, že na dvor alebo do záhrady spadli," povedal Olah s tým, že v obci je prerušená dodávka elektrickej energie.

Vydali výstrahu pred búrkami Meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa pred búrkami v okresoch Bardejov a Svidník. Prvý rizikový stupeň pred búrkami vyhlásili v okresoch Medzilaborce, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Výstraha platí do 20.00. V okresoch Svidník a Bardejov je vysoká pravdepodobnosť búrok s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. S búrkami môžu byť spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej internetovej stránke.

Výstrahy pred búrkami. (zdroj: SHMÚ)