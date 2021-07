Na multimediálnu kocku na zimnom štadióne Prešov nemá, len na veľké obrazovky

Na ligu chystajú kamery, šatne i sedačky.

29. júl 2021 o 17:11 SITA

PREŠOV. Na zimnom hokejovom štadióne v Prešove prebiehajú prípravy na návrat extraligového hokeja do metropoly Šariša po 23 rokoch.

Ďalšie prostriedky do fungovania štadióna, opráv a projektovej dokumentácie na ďalšiu rekonštrukciu vyčlenili mestskí poslanci na svojom ostatnom júlovom zasadnutí. Celkovo ide o sumu 185-tisíc eur.

Na prevádzku štadióna zastupiteľstvo z navýšených príjmov rozpočtu z výnosov dane poukázaných samospráve vyčlenilo 115-tisíc eur pre nového prevádzkovateľa zimného štadióna, ktorým sa stala mestská spoločnosť Prešov Real.

Na dovybavenie štadióna pre potreby najvyššej hokejovej súťaže poslanci už začiatkom tohto roka vyčlenili 350-tisíc eur, ďalších 380-tisíc eur poskytli ako dotáciu novovzniknutému klubu HC 21 Prešov.

Prípravy na extraligu

Aktuálne podľa Exnera prebiehajú na zimnom štadióne prípravy na extraligovú sezónu.

„Urobili sa nutné práce, ako je preinštalovanie kamier nad ľadovou plochou, lebo na prelome júla a augusta už začíname chladiť. Kamerový systém je zazmluvnený a dodávateľ objednal príslušný hardvér. Očakávame, že do začiatku extraligy bude všetko pripravené,“ dodal prednosta mestského úradu.

Podľa Exnera je už známy aj víťaz verejnej súťaže na dovybavenie šatní.

„Koliduje trochu inštalácia sedačiek, keďže tam bola pôvodná zmluva ešte z minulého roka, že sa to má ukončiť do konca septembra. Keďže sa má začiatkom septembra začať extraliga, tak tlačíme na dodávateľa, aby to v auguste stihol. Aktuálne už inštalujú montážne konzoly, na ktoré sa potom budú montovať sedačky. Chceme to mať v takom stave, aby ten začiatok bol dôstojný,“ zdôraznil Exner.

Kocka zatiaľ nie

Ako uviedol prednosta mestského úradu, mesto zatiaľ neuvažuje s inštaláciou multimediálnej kocky nad ľadovou plochou, ale len veľkoplošnými obrazovkami na stenách.

„Kocka, to sú ďalšie rádovo desiatky až stovky tisíc eur a na to mesto momentálne nemá. Riešime to, čo je bezpodmienečne nutné v zmysle príslušných noriem Slovenského zväzu ľadového hokeja. Toto nie je nariadené, tak si to nechávame do budúcna,“ skonštatoval Exner.

Nevylúčil, že multimediálna kocka môže byť súčasťou projektovej dokumentácie na druhú etapu rekonštrukcie zimného štadióna. Na ostatnom zastupiteľstve na tento účel poslanci z doteraz alokovaných finančných prostriedkov na investičnú výstavbu vyčlenili 70-tisíc eur.

Z týchto prostriedkov bude riešené predovšetkým kúrenie, vzduchotechnika, úprava vnútorných priestorov, vonkajšie úpravy a spevnené plochy. Prvá etapa rekonštrukcie, ktorú mesto realizovalo od septembra 2018 do novembra 2020, stála takmer 4,9 milióna eur s DPH.