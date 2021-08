Dobrovoľný hasič: Tornádo som videl na internete, hneď na to nás volali na miesto

Zarezonovali v ňom najmä otrasení ľudia.

7. aug 2021 o 0:00 Lenka Haniková

Ján Šopiak, predseda Dobrovoľného hasičského zboru obce Soľ, bol v Petkovciach so zásahovým tímom krátko po tom, ako obec zasiahlo tornádo. „Zvykli sme mať výjazdy do obcí aj k škodám, ktoré spôsobili napríklad povodne, ale väčšinou to boli maximálne zatopené pivnice. Škody v takomto rozsahu tu ešte neboli,“ hovorí dobrovoľný hasič. Pre Korzár popísal, ako to na mieste krátko po tornáde vyzeralo a čo v ňom najviac zarezonovalo.

Ako ste sa o tornáde v Petkovciach dozvedeli?

- Video tornáda som najprv videl na sociálnych sieťach, poslali mi ho kolegovia. Následne na to som mal hneď telefonát z Okresného strediska hasičského a záchranného zboru v Prešove, že ideme na miesto na výjazd. Zavolali nám približne o 17:40. Nahlásili nám to ako veternú udalosť, že na mieste strhlo niekoľko striech a sú tam aj spadnuté stromy na elektrickom vedení.

Po ceste sme museli najprv sprejazdniť vozovku medzi obcami Hlinné a Vyšný Žipov, pretože tam boli popadané stromy. Pri vjazde do obce Petkovce bola situácia podobná. Naši hasiči tam spolu s DHZ Bystré a Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru z Hanušoviec cestu sprejazdňovali. Trvalo nám teda dlhšie, kým sme sa dostali na miesto. Jedna jednotka sa tam však dostala približne 15 minút po ohlásení.

Čo sa dialo po príchode do Petkoviec?