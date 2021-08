Súčasný prešovský dekan vítal pápeža na letisku, sprevádzal jeho papamobil

Dronzeka pobúrila kritika.

11. aug 2021 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Dekan Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove Jozef Dronzek už má osobnú skúsenosť s pápežom Františkom.

Niekoľkokrát sa ocitol v jeho blízkosti na audiencii vo Vatikáne. Preto ho potešilo, že Svätý Otec príde teraz priamo do Prešova.

Niektoré reakcie ho však zaskočili.

Odmieta agresívnu kritiku

„Som veľmi smutný, keď človek vníma až agresívne názory a kritiku na návštevu pápeža. Niežeby sme boli radi, že niekto taký príde sem, do Prešova. Čo by za to iné mestá dali... A my tu sa chceme hrať na niečo. Útočíme na pápeža, že prichádza diabol do mesta, že má rožky na hlave. Je to nedôstojné a nemá to ani nič spoločné s vierou,“ krúti hlavou dekan.

„Pre mňa ako pre kňaza je vždy pápež zástupca Krista. Niet na svete človeka, za ktorého by sa toľko ľudí modlilo, ako za pápeža. Vyše miliarda ľudí sa modlí za pápeža dennodenne. Pri každej svätej omši sa spomína modlitba za pápeža. Tá duchovná sila, že my i celý svet sa zaňho modlí, je niečo neskutočné. Takýto človek, my veríme, že zvolený z vôle Ducha Svätého, prichádza na Slovensko. Ako posol tolerancie, porozumenia, lásky a normality,“ hovorí o posolstve, ktoré pápež František podľa jeho slov prinesie na Slovensko.