Prešovský kraj bude očkovať vakcínou AstraZeneca poslednýkrát

Registrácia vopred nie je potrebná.

10. aug 2021 o 15:07 SITA

PREŠOV. Prešovský samosprávny kraj bude poslednýkrát očkovať proti ochoreniu covid-19 vakcínou AstraZeneca. Urobí tak v sobotu 14. augusta vo svojom veľkokapacitnom očkovacom centre v Prešove.

Ako uviedla Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie kraja, takýmto spôsobom chce vyjsť v ústrety obyvateľom, ktorí sa doposiaľ nestihli zaočkovať druhou dávkou vakcíny AstraZeneca. Záujemcovia sa na očkovanie registrovať nemusia, prísť môžu aj bez toho.



Župa umožní preočkovanie pre tých, ktorí sa minulý týždeň nemohli dostaviť do veľkokapacitného očkovacieho centra (VKOC) v Poprade. Záujemcov zaočkuje v sobotu na Okružnej ulici v Prešove v čase od 14.00 do 16.00 hod.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V nákupných centrách

V ten istý deň od 8.00 do 14.00 hod. bude samospráva očkovať v prešovskom centre vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson. K dispozícii má 400 vakcín.



Jednodávkovou vakcínou Janssen bude župa naďalej očkovať aj v nákupných centrách. A to v nedeľu 15. augusta od 10.00 do 18.00 hod. v obchodnom centre na sídlisku Sekčov v Prešove a v popradskom obchodnom centre na Dlhých Honoch. Zakontrahovaných má po 300 vakcín.



Vo VKOC Humenné bude župa očkovať v sobotu 14. augusta vakcínou od dodávateľa Pfizer/BioNTech. Pripravených má 600 vakcín.

Očkovanie v obciach

V očkovaní pokračuje tento víkend aj výjazdová očkovacia služba.

V sobotu 14. augusta navštívi obce Vojtovce, Breznička, Potôčky a Veľkrop, v ktorých preočkuje 150 ľudí.

Nasledujúci deň zamieri na preočkovanie do Liptovskej Tepličky, kde dostane druhú dávku 200 osôb, a 17. augusta navštívi Starú a Novú Ľubovňu (20 vakcín).



Doteraz podal Prešovský samosprávny kraj viac ako 190-tisíc vakcín.