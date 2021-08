Gastroprevádzky vo Vranovskom okrese sú v neistote. Nevedia, čo ich čaká

Od pondelka pre nich platia nové pravidlá.

22. aug 2021 o 18:01 TASR

VRANOV NAD TOPĽOU – Z chodu prevádzok v takzvanej oranžovej fáze covid automatu sú prevádzkovatelia v okrese Vranov nad Topľou, kde budú nové pravidlá platiť od pondelka 23. augusta, v neistote.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Nevieme, čo nás čaká," zhodli sa majitelia hotela a reštaurácie. S povinnosťou kontrolovať, či je zákazník držiteľom potvrdenia o očkovaní, prekonaní alebo negatívnom testovaní, stotožnení nie sú, obávajú sa reakcií zákazníkov i zvýšeného náporu na personál.

Výhovorky klientov

"Prečo, keď sa idete najesť do reštaurácie, by mal čašník vidieť váš občiansky preukaz a ďalšie dokumenty? Osobne sa s tým neviem stotožniť. Nielen ako prevádzkovateľ, ale aj z pohľadu klienta,“ vyjadrila sa majiteľka hotela Zelená Lagúna v jednej z rekreačných oblastí pri Domaši Silvia Manduľáková.

Pokračovala, že gastrosektor chápe, že opatrenia sú potrebné, v podobe, v akej sa majú realizovať, však gastroprevádzkam "sťažujú výkon, prácu a podnikanie".

Podobne situáciu vníma aj majiteľ Warano pub and restaurant vo Vranove nad Topľou Marek Jonek. "Rozhodli sme sa síce pre tzv. režim OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), ja ale nemôžem od nikoho žiadať nejaký papier, je to GDPR. Navyše, môže sa stať, že sa ľudia budú napríklad vyhovárať, že si papier zabudli doma. Naozaj neviem, ako to budeme riešiť."

Štát odhodil zodpovednosť

Podľa Manduľákovej sa štát nariadením kontrolovať covid pass pri vstupe do gastroprevádzok zbavil zodpovednosti a "hodil ju na plecia prevádzkovateľov". V zahraničí tomu má byť inak.

"Čašník kontroluje iba platnú, štátom vytvorenú online registráciu, ale nevidí vaše zdravotné údaje. Plnú zodpovednosť tak nesie za seba sám zákazník," ozrejmila s tým, že kontrolu podrobností registrácie v prevádzkach, pri náhodných kontrolách, vykonávajú regionálni hygienici alebo polícia.

Obaja majitelia sa tiež pripravujú na možné konfrontácie so zákazníkmi pri dopytovaní sa na covid pass. "Ľudia sú rôzni, majú rôzne reakcie. Nakoniec si to odnesie náš servis a obsluha," podotkla Manduľáková.

Obavy z reakcií má vopred už i jej personál. Obaja majitelia sa tiež zhodli, že prípadné "odohnanie si" zákazníkov kontrolou covid passov môže byť pre niektoré prevádzky až likvidačné.

Len ľudia špeciálne na kontrolu

Manduľaková hovorí aj o zvýšenom nápore práce na personál.

"Pri viac ako 12-hodinovej prevádzke, keď máte personál, obsluhu, by sme potrebovali zamestnať ďalších dvoch-štyroch ľudí, ktorí by celý čas kontrolovali len toto. A to je nereálne," ozrejmila s tým, že keďže majú v hoteli viacero reštauračných prevádzok so samostatnými vstupmi, budú od pondelka fungovať v rôznych režimoch a služby poskytovať všetkým.

Jonek sa zas obáva, či sa časom nevyvinie tlak na nezaočkovaný personál. "Mám personál, ktorý nie je očkovaný a očkovať sa ani nechce dať, a ja ho prepustiť nechcem. Zohnať dnes kvalitný personál je naozaj problém," vysvetlil. Podotkol, že svojich zamestnancov si počas uplynulého obdobia, keď boli jeho jediným príjmom len tržby z roznášky jedla, udržal len vďaka úveru.

Od pondelka 23. augusta bude podľa covid automatu v stupni ostražitosti 12 okresov. Oranžovými sú okresy Banská Štiavnica, Gelnica, Kežmarok, Košice I.-IV., Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves, Stropkov a Vranov nad Topľou. Všetky ostatné okresy zostávajú v stupni monitoringu, teda v zelenej farbe.