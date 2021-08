Poľskí kamionisti si pre jedno euro skracujú trasu, zničili nám most, tvrdí starosta

Búrajú ho a cestu zavreli do konca roka.

24. aug 2021 o 0:00 Michal Ivan

ĎURĎOŠ. Prejazd tranzitnej nákladnej dopravy spôsobuje obciam na východe Slovenska obrovské problémy.

Napriek tomu, že nákladná doprava má zakázaný prejazd aj cez obec Ďurďoš, mnohí zahraniční kamionisti značky ignorujú.

Ostal po nich zničený most a uzávera cesty medzi Giraltovcami a Hanušovcami nad Topľou do konca roka.

Starosta: Cez most chodia kamióny, tu je výsledok

Obec Ďurďoš sa nachádza na trase medzi mestami Giraltovce a Hanušovce nad Topľou.

Cesta druhej triedy prechádzajúca cez obec je len o niekoľko kilometrov kratšia oproti trase cez cestu prvej triedy.

Napriek tomu ju využívajú nielen miestni, ale aj vodiči medzinárodnej tranzitnej dopravy.

Aktuálne však v strede obce Ďurďoš prebieha oprava mosta, ktorá si vyžiadala úplnú uzáveru cesty.

Pôvodne plánovali opravu na etapy tak, aby sa dalo prechádzať aspoň po jednej strane.

„Kamióny nám zariadili, že sa to už nedá, a tu je výsledok. Večer nám tu chodia 40 až 60-tonové kamióny. Most je natoľko rozbitý, že to nie je možné takto urobiť. Na viacerých miestach praskla nosná konštrukcia, teda najhrubšie murivo. Preto prišlo rozhodnutie, že je potrebné zbúrať celý most,“ vysvetľuje starosta obce Miroslav Mikeľ (Sme rodina).

Dočasný prejazd má byť len pre miestnych