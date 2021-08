Prešov získa desať nových hybridných trolejbusov

Zvládnu jazdu aj bez špeciálneho vedenia.

24. aug 2021 o 11:42 TASR

PREŠOV. Verejná doprava v Prešove bude posilnená o desať nových trolejbusov. Zmluvu o ich financovaní z eurofondov v utorok v Prešove podpísal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Obstaranie a následné dodanie trolejbusov je plánované do konca tohto roku.

Podpora ekologickej verejnej dopravy

Ide o tretí projekt Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) z eurofondov, zameraný na nákup nových moderných trolejbusov.

K už dodaným 25 novým trolejbusom pribudne spomenutých desať parciálnych – hybridných, z toho štyri štandardné 12-metrové a šesť kĺbových 18-metrových trolejbusov s pomocným pohonom.

„Práve sme podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku v hodnote 6,8 milióna eur pre DPMP na nákup desať parciálnych trolejbusov. Z prioritnej osi 3 v rámci existujúceho Operačného programu Integrovaná infraštruktúra podporujeme práve ekologickú verejnú osobnú dopravu. Snažíme sa čerpať eurofondy rovnako na celom Slovensku z verejnej osobnej dopravy," povedal Doležal.

Návrat ľudí do autobusov

Príspevok z eurofondov pre dopravný podnik je vo výške 6,5 milióna eur. Spoluúčasť zo strany DPMP predstavuje približne 300 000 eur.

Flotila dopravného podniku sa tak v aktuálnom programovom období eurofondov rozšíri spolu o 35 nových trolejbusov v celkovej hodnote takmer 20 miliónov eur.

„Mesto Prešov a DPMP sa dlhodobo snaží vytvoriť atraktívnu verejnú dopravu, lebo to je jediná šanca, ako odbremeníme cesty od áut. Musíme im poskytnúť alternatívy, a tou alternatívou je naozaj aj ekologická doprava, moderná, tichá," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová (KDH).

Nepotrebuje trolejové vedenie

„Parciálny trolejbus je iný v tom, že má možnosť jazdiť bez trolejového vedenia, to znamená, že má batériu, ktorá sa nabíja počas jazdy. Jej dojazd je 12 až 15 kilometrov, čiže naozaj ho budeme nasadzovať aj na také úseky, kde trolejové vedenie nemáme. Predpokladám, že v našom meste už nebudú trolejbusy spájať len tie najväčšie sídliská, ale že zavítajú aj do okrajových mestských častí. Samozrejme, to prispeje k zlepšeniu životného prostredia," dodal riaditeľ DPMP Martin Jaš s tým, že nové trolejbusy nahradia staré 15 až 17-ročné dieselové autobusy.

V Prešove budú okrem nových vozidiel zrekonštruované aj trate, trolejbusové meniarne a údržbová základňa pre trolejbusy.