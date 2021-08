Napadol zdravotníka, stíhajú ho na slobode. Záchranárka: Aj ja som raz dostala ranu medzi oči

Počas záchvatu býva človek skôr apatický.

26. aug 2021 o 11:05 Lenka Haniková

PREŠOV. Mladý Prešovčan, ktorý v sobotu večer počas transportu záchrannou zdravotnou službou do nemocnice na vyšetrenie vo vozidle fyzicky napadol jedného z jej zdravotníkov, bol napokon podľa informácií televízie Joj prepustený z cely predbežného zadržania.

Mladík sa pred súd, ktorý mal rozhodovať o jeho vzatí či nevzatí do väzby, ani nedostal. Stalo sa tak preto, lebo prokurátor sa s návrhom na väzbu nestotožnil. Podľa informácií TV Joj mohla byť totiž možnou príčinou jeho konania epilepsia.

Či to tak naozaj bolo, to už musia posúdiť znalci. „Za účelom zistenia zranení poškodeného, ako aj zdravotného stavu obvineného, budú do konania pribratí znalci z odboru zdravotníctva," uviedol pre televíziu hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Marián Spišák.

Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru Prešov Jany Ligdayovej je však 25-ročný muž naďalej obvinený z trestného činu ublíženia na zdraví. Okresný prešovský vyšetrovateľ v prípade vykonáva všetky potrebné procesné úkony.

Čo sa stalo

Dnes už bývalý hovorca Záchrannej služby Košice Viktor Wurm pred niekoľkými dňami pre Korzár popísal, čo sa v sanitke dialo.

Podľa Wurma sa pacient po tom, ako sa prebudil po zastavení sanitky v areáli prešovskej nemocnice, náhle začal správať agresívne.