Budúceho pápeža raz zatkli a predviedli na policajnú stanicu v Tatrách

10. sep 2021 o 21:30 Michal Frank

SABINOV. Keď mal Juraj Vrábel zo Sabinova osem rokov, očaril ho príchod Svätého Otca Jána Pavla II.

Ten 21. apríla 1990 vystúpil na letisku v Ruzyni v Prahe. Bolo to tesne po revolúcii, pápež sa u nás zdržal dva dni.

Juraj začal zbierať obrázky, pohľadnice, knihy. Túžil po osobnom stretnutí, čo sa mu neskôr aj podarilo, a to hneď trikrát.

Juraj Vrábel pracuje na Mestskom úrade v Sabinove, je vyštudovaný historik a jeho srdcu blízka téma je vatikanistika.

„Ďalšou motiváciou bolo, keď mi rodičia o rok nato doniesli z Ríma knihu o Vatikáne. Postupne tento záujem rástol. Čítal som veci súvisiace s pápežstvom od roku 1990 až dodnes. Zo začiatku boli ťažké, ale fascinujúce, ale získal som srdečný vzťah k pápežstvu. Aj moja zbierka sa rozšírila o vzácne artefakty, ako sú ružence od pápežov, medaily, listy,“ hovorí Juraj Vrábel.

„Perličkou je, že prvá kniha, ktorú som prečítal o vatikanistike, bola od marxistického autora. Vzácna je tým, že on nič nemusí cenzurovať a predstavuje pápežstvo aj z tej temnejšej stránky, ale vyťahuje aj veci, ktoré síce pokladá za negatívne, no ukazujú ľudskú tvár pápežstva. Na druhej strane, nevýhodou marxistických prameňov je, že mnohé veci si vymýšľajú a prifarbujú za účelom, aby pápežstvo dehonestovali. Treba byť pozorný a tie informácie si overovať.“

Juraj Vrábel sa už chystá na návštevu pápeža Františka, registroval sa do Košíc.

Lev IX., 900 rokov nikto, Ján Pavol II.

„Prvý pápež, ktorého noha sa dotkla dnešného územia Slovenska, bol Lev IX. v auguste 1052. Prišiel do Bratislavy urovnať panovnícky spor medzi Ondrejom I. a Henrichom III. Došlo k zmieru. Boli dohodnuté kráľovské zásnuby. Lev IX. spor ako arbiter vyriešil, sadol do obrneného koča a išiel naspäť do Ríma,“ hovorí s tým, že na príchod ďalšieho pápeža čakalo Slovensko skoro deväťsto rokov.

Bol ním až Ján Pavol II. v roku 1990. Predchádzala mu udalosť, ktorá ukázala, že komunistický režim, ktorý koncom roka 1989 skutočne padol, bol rozleptaný.

V Ríme sa 12. novembra 1989 konalo svätorečenie Anežky Českej.

„Československá vláda zamietla Jánovi Pavlovi II. počas socializmu omšu na Letenskej pláni. Husák povedal, že nie, ale spravil ústupok, že do Ríma môže ísť neobmedzený počet Čechov a Slovákov. Riskovali emigráciu tých ľudí, netušili, že to o pár dní celé rachne,“ vraví Vrábel.

Vyše milión ľudí vo Vajnoroch

Režim padol a v apríli priletela do Československa hlava katolíckej cirkvi. Pre Slovensko mal Ján Pavol II. vyhradené jedno popoludnie. Dočkal sa veľkolepého prijatia. Vo Vajnoroch ho čakalo vyše milióna ľudí. Podľa Vrábela ide o najväčšie stretnutie Slovákov na jednom mieste v dejinách.