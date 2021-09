Pápež František je víchricou v cirkvi. Kňazom vo Vatikáne znížil platy, zverejnil jeho majetok

Lunik IX? V slumoch videl horšie veci.

8. sep 2021 o 21:00 Michal Frank

SABINOV. Aktuálne svet stále prežíva dvojpápežstvo. Nóvum v cirkvi je, že nie je založené na súperení a boji, ale na vzájomnej akceptácii.

Pápež Benedikt XVI. odstúpil vo februári 2013. Bolo zvykom, že hlava cirkvi vykonáva svoj pontifikát do smrti. Benedikt XVI. sa pápežského stolca síce vzdal, no stále žije.

„Vo Vatikánskych záhradách mu postavili apartmán, kde žije v ústraní dodnes a vyjadril sa, že už len čaká na stretnutie so svojím nebeským otcom,“ povedal pre Korzár vatikanista Juraj Vrábel zo Sabinova.

Podľa jeho slov vznikol precedens. Nevylúčil by, že aj v budúcnosti by mohli pápeži odchádzať skôr a vznikol by úrad emeritného pápeža. Zatiaľ je to neobvyklé.

„Benedikt XVI. svojím odstúpením vydláždil cestu pápežovi, ktorý je víchricou a revolúciou v dejinách cirkvi,“ uviedol Vrábel o pápežovi Františkovi, ktorý sa chystá na Slovensko.

Jezuita s menom rivalov - františkánov

„Jorge Mario Bergoglio SJ nebol v roku 2013 úplne neznámy pojem. Takmer sa stal pápežom v roku 2005 namiesto kardinála Ratzingera,“ povedal o súčasnom pápežovi Vrábel. SJ za jeho civilným menom znamená Spoločnosť Ježišova. Je to teda jezuita.

František vždy dokáže šokovať aj skúsených znalcov Vatikánu.