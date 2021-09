Ľudia nie sú zlí. Vedec Pavol Čekan spieval na koncerte IMT Smile s Ivanom Táslerom

Pozrite si video z prešovského amfiteátra.

5. sep 2021 o 17:08 Michal Frank, Adam Zvolenský

PREŠOV. Dobrý festival sa síce toto leto v Prešove pre protiepidemiologické opatrenia nekonal, ale náhradou bola jeho menšia verzia - Mini Dobrý festival.

Prešovské kapely, ktoré sú s týmto domácim hudobným sviatkom dlhoročne späté, vystúpili v sobotu v amfiteátri.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Skrátený festival sa tak zmenil na monsterkoncert, ktorý odštartovali ElevenHill.

Po nich prišla na rad prešovská stálica Chiki liki tu-a, ktorá nezvykne chýbať na žiadnom ročníku domáceho festivalu.

To isté platí o Heľeniných očiach. Táto kapela je aktuálne v top forme, potvrdila to aj pred domácim publikom. Šou do detailov premyslená od úvodného intra po záverečnú ďakovačku, vyhratí kvalitní muzikanti a hity, ktoré roztancujú všetkých. Obchádzka, NAKA, Mariana… Toto muselo fungovať a fungovalo.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Na otvorení prešovského obchvatu majú hrať Heľenine oči. Zabudli ich však pozvať Čítajte

Táslerovci pripravili Prešovčanom prekvapenie