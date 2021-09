Politológ o turbovoľbách: Majerský môže byť favorit, pri Trnkovi si istý nie som

Rovnaký dátum konania môže zamiešať karty.

12. sep 2021 o 22:35 Michal Frank

Aké šance majú terajší župani v Prešove a Košiciach? Kto by mohol získať primátorské posty vo veľkých východoslovenských mestách? Ako sa zmenia poslanecké zbory a zamiešajú kartami celoslovenské politické strany, v ktorých to neustále vrie?

Už len niečo vyše roka ostáva do budúcoročných volieb. Pre župy, mestá, obce, prípadne mestské časti to budú „turbovoľby“. Uskutočnia sa v jednom termíne, voliť sa budú starostovia, primátori, župani i poslanci.

Aká je situácia rok pred týmito voľbami? Zašli sme do Šarišských Michalian (okres Sabinov) za politológom. Tomáš Koziak je rektorom Vysokej školy politických a spoločenských vied v Kutnej Hore a téme regionálnej politiky sa venuje dlhodobo.

V rozhovore pre Korzár ozrejmil, ako vidí situáciu na východnom Slovensku rok pred spomínanými spoločnými voľbami.

Máme rok a niečo do regionálnych a miestnych turbovolieb. V jeden deň sa budú voliť župani, primátori, starostovia i poslanci. Bude spoločný dátum konania komunálnych a regionálnych volieb znamenať veľkú zmenu?

- Asi áno. Je to špecifická situácia. Miestni a regionálni politici budú mať oveľa viac práce. Bude menší priestor na taktizovanie. Keď boli voľby v rôznych termínoch, tak si tí politici mohli overiť taktiku, ktorá v danom regióne zaberá. Ak neuspeli v jedných voľbách, v druhých sa mohli prispôsobiť danej situácii a reagovať na vývoj politiky.

Doteraz bývali voľby do krajov rok pred komunálnymi. Mohli byť pre niekoho testom, ak chcel napríklad kandidovať v miestnych voľbách na primátora, starostu či poslanca?

- Také prípady boli. Tie voľby, ktoré sú prvé, môžu slúžiť ako určitý indikátor dôvery. V druhých voľbách sa mohli prispôsobiť danej situácii. Teraz bude všetko v jeden deň, takže priestor na podobné taktizovanie nebude. Politici si budú musieť oveľa lepšie premyslieť, s akou taktikou pôjdu a ako sa budú v týchto voľbách správať.

Zákon pripúšťa, že každý môže naraz kandidovať na štyri, niekde aj až na šesť postov. Na poslanca a starostu miestnej časti, mestského poslanca a primátora a župného poslanca a predsedu kraja. Môže sa stať, že niekto bude takýto turbokandidát a že sa mu to aj oplatí? V zmysle, že jedno mu nevyjde, iné áno?

- Stať sa to môže, ale nemyslím si, že získa šesť funkcií, to sa zdá až absurdné (reálne by sa aj tak mohol ujať len troch mandátov, v každej samospráve iba jedného - pozn. red.). Viem si predstaviť, že budú kandidáti, ktorí to budú skúšať na viacerých úrovniach. Má to dvojaký rozmer. Jeden je pozitívny, že im to v kampani môže do určitej miery pomôcť. Pokiaľ nejaká skupina osloví ľudí na komunálnej úrovni, je predpoklad, že ich budú voliť aj na krajskej úrovni. Dá sa to takto uhrať. Na druhej strane, je to časovo náročné a môže to voliča odradiť.

Ak niekto kandidoval v dvoch rôznych voľbách, nastavil si podľa toho kampaň. Toto nemusí byť problém?

- Myslím si, že nie. V týchto voľbách ide o záber, či sa bavíme o krajských, alebo komunálnych voľbách. Dôležitá je však iná záležitosť. Krajské i komunálne voľby sú skutočne o kvalite osobností. Politický program či príslušnosť k tej-ktorej strane je takmer nedôležitá. Dôležité je, ako je kandidát vnímaný svojou komunitou, či krajskou, alebo miestnou. Pokiaľ je ten človek vnímaný v rámci obce, mesta či kraja ako človek, ktorý pre svoj región dokázal niečo urobiť, je takmer jedno, za ktorú stranu kandiduje a s akým programom. Toho človeka predáva skúsenosť, ktorú s ním ľudia majú.

Očakávate teda nárast zvolených nezávislých kandidátov?