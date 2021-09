Neočkovaní zaplnili kapacity na pápeža. Tisíce záujemcov museli v Prešove odmietnuť

Svätý Otec možno príde priamo k veriacim.

9. sep 2021 o 22:00 Michal Ivan

PREŠOV. Prípravy na návštevu pápeža Františka vrcholia. Niekoľko dní pred jeho príchodom do Prešova upravujú rozmiestnenie sektorov. Na podujatie sa napokon nedostanú tisíce záujemcov.

V stredu prišla do Prešova delegácia Švajčiarskej gardy, zástupcov apoštolskej nunciatúry a Úradu na ochranu ústavných činiteľov skontrolovať priestory.

Po obhliadke sa ešte menilo usporiadanie sektorov tak, aby aj návštevníci v režime OTP (očkovaní, testovaní, po covide) videli priamo na pódium.

„Tým, že sme im vysvetlili, ako sa zmenili podmienky a že stretnutia sa môžu zúčastniť aj návštevníci v režime OTP, tak jeden vyčlenený sektor sa tak trochu vysunie smerom do stredu, aby aj títo účastníci mali lepší výhľad na Svätého Otca. Zároveň budú splnené aj všetky protipandemické opatrenia a budú od zaočkovaných účastníkov izolovaní,“ povedal hovorca Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie Michal Pavlišinovič.

Pôvodne sa počítalo s tým, že sektor pre režim OTP bude bezprostredne pri vstupe číslo 3 a vytvorí sa spojením najbližších troch sektorov, ktoré sú na vizualizácii.

Časť návštevníkov by sa však nachádzala za rohom budovy mestskej haly a liturgiu by sledovali len na obrazovke.

Celý sektor pre režim OTP sa napokon posunie približne do úrovne dočasného premostenia cez rieku Torysa.

Nie všetci sa na podujatia dostanú

Organizátori počítajú, že pred mestskú športovú halu sa zmestí približne 50-tisíc návštevníkov.

V Prešove sa ich do štvrtka prihlásilo približne 27-tisíc. Očkovaní sa môžu prihlasovať na liturgiu do Prešova do polnoci z 12. na 13. septembra, teda ešte po prílete Svätého Otca na Slovensko.

Neočkovaní už kapacity vyhradeného sektoru zaplnili. Pôvodne bolo vyhradených 5-tisíc miest pre návštevníkov v režime OTP.