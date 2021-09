Na lotériu peniaze sú, ale na nemocnicu nie. Vo Vranove protestovali

Nekompetentné, kritizuje prednosta OĽaNO.

11. sep 2021 o 17:23 Jana Otriová

Na námestie do Vranova nad Topľou prišli protestovať obyvatelia okresu. (Zdroj: Jana Otriová)

VRANOV NAD TOPĽOU. Samosprávy okresu Vranov nad Topľou sa pustili do boja za zachovanie akútnej nemocnice v okresnom meste.

Spustili petíciu a zorganizovali protestné zhromaždenie.

Podporiť nemocnicu prišla v piatok podvečer na vranovské námestie takmer päťstovka ľudí.

Pani Anna: Cítime krivdu

„Nemáme tu pracovné príležitosti, platy sú nízke, ľudia cestujú za prácou. Ešte navyše budeme cestovať 40 kilometrov do nemocnice. Kým tam niektorí docestujú, už ju ani nebudú potrebovať. Ľudia zomierajú ako na bežiacom páse,“ povedala Anna Lemešová (74) z Dlhého Klčova po tom, ako vystúpila s ostatnými obyvateľmi obce z plného autobusu.

„Mnohí prišli autami,“ dodala.

Rušeniu akútnej starostlivosti v nemocnici nerozumie.

„Načo odbúravať to, čo už tu je, funguje a rozvíja sa? Považujú nás tu na východe za neschopných vyjadriť a presadiť svoj názor? Je to pohoršujúce, cítime to ako krivdu. Najprv mali vypočuť názory ľudí a až potom robiť závery a prijímať rozhodnutia,“ dodáva.

Na očkovaciu lotériu peniaze sú...