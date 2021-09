Prepad v Širokom. Na pult položil nôž a od predavačky žiadal peniaze

Z predajne ušiel, zakrátko ho chytili.

13. sep 2021 o 11:49 Daniela Marcinová

ŠIROKÉ. V predajni v obci Široké (okres Prešov) došlo v piatok popoludní k lúpežnému prepadnutiu, pri ktorom páchateľ ukoristil 460 eur.

Polícia vedie trestné stíhanie pre zločin lúpeže.

Podľa informácií prešovskej krajskej policajnej hovorkyne Jany Ligdayovej pristúpil páchateľ k pokladničnému pultu, na ktorý položil kuchynský nôž a od predavačky žiadal peniaze.

„Zaskočená žena ešte vyzvala muža, aby si to rozmyslel, no ten sa jej začal vyhrážať údajným komplicom, ktorý ho čaká vonku a má zbraň. Predavačka teda otvorila pokladňu, vybrala všetky papierové bankovky tak, ako si to páchateľ žiadal,” opísala hovorkyňa priebeh skutku .

Po tom, čo si Fričovčan peniaze vzal, z predajne ušiel.

„Polícia v prípade začala okamžite konať, na základe vykonaných procesných úkonov bolo zistené, že skutku sa mal dopustiť 63-ročný muž z obce Fričovce, ktorý bol už dve a pol hodiny po skutku zadržaný a obmedzený na osobnej slobode. Podozrivý bol následne umiestnený do cely policajného zaistenia,” uviedla hovorkyňa s tým, že mužovi už bolo zo zločinu lúpeže vznesené obvinenie.

Ak sa mu preukáže vina, hrozí mu väzenie na sedem až dvanásť rokov.