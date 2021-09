Prvý pápež vkročil na naše územie pred takmer tisíc rokmi. Po Levovi IX. ich veľa nebolo

Problémy s Tisom i kompromisy s komunistami.

13. sep 2021 o 21:00 Michal Frank

PREŠOV, KOŠICE. Pápež František je v týchto dňoch na apoštolskej návšteve Slovenska. V utorok sa chystá do Prešova a do Košíc.

Pápežov, ktorí navštívili územie Slovenska, bolo v histórii viacero. V prípade prvej zdokumentovanej návštevy je potrebné vrátiť sa takmer tisíc rokov dozadu.

Prvý bol Lev IX.

„Prvý pápež, ktorého noha sa dotkla dnešného územia Slovenska, bol Lev IX. v auguste 1052. Prišiel do Bratislavy urovnať panovnícky spor medzi Ondrejom I. a Henrichom III. Došlo k zmieru. Boli dohodnuté kráľovské zásnuby, že dcéra Henricha III. Judita si zoberie Ondrejovho syna Šalamúna. Panovnícky spor sa urovnal, Lev IX. ho ako arbiter vyriešil, sadol do obrneného koča a išiel naspäť do Ríma,“ hovorí historik Juraj Vrábel, ktorý sa venuje histórii Vatikánu a pápežstva.

Na ďalšieho Svätého Otca potom Slovensko čakalo takmer deväťsto rokov. Aj keď vylúčené nie je, že sa na našom území zastavili aj ďalší.

Ratzinger na Slovensku prednášal

Uvedeným druhým pápežom nebol nikto iný ako Ján Pavol II., ktorý prišiel na Slovensko v roku 1990 a potom ešte v rokoch 1995 a 2003.

Územie Slovenska navštívil aj skôr, v časoch, keď ešte nebol hlavou katolíckej cirkvi.

To platí aj o doposiaľ žijúcom emeritnom pápežovi Benediktovi XVI. Ešte ako kardinál Joseph Ratzinger tu mal v marci 1992 prednášku.

Priamo počas svojho pontifikátu však Slovensko nenavštívil. S veľkým množstvom slovenských veriacich sa stretol pred dvanástimi rokmi, keď slúžil sv. omšu v Brne - Tuřanoch.