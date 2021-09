Pre takmer 600 novinárov museli zohnať šikovných vampov a vybaviť silné wifi

Hovorca Kramara sa tri týždne nevyspal.

14. sep 2021 o 15:13 Michal Frank

PREŠOV. Návštevu Svätého Otca na Slovensku zaznamenávali médiá z celého sveta. Najviac ich prišlo priamo z Ríma.

Pri Svätej Stolici je stabilne akreditovaných asi šesťsto novinárov, osemdesiat z nich pricestovalo s pápežom Františkom na Slovensko.

Pripojili sa k vyše piatim stovkám žurnalistov, ktorých akreditovala priamo Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS).

Taliančina bola po slovenčine najrozšírenejší jazyk v tlačovom stredisku.

Osem desiatok vatikánskych novinárov organizátorov apoštolskej návštevy pápeža Františka nezaskočilo.

Na pomoc im bol poruke aj tím dobrovoľníkov - tzv. vampov.

VAMP tím riešil problémy

„Stáva sa, že si niekto niekde zabudne fotoaparát alebo mobil a treba sa poň vrátiť. Našťastie sme na to boli upozornení, aby sme si zohnali tím dobrovoľníkov. Pre akreditovaných novinárov, ktorých máme my vyše päťsto, a pre tých ďalších osemdesiatich, ktorí prichádzajú z Vatikánu so Svätým otcom. Máme dve skupiny na každom mieste. Taký VAMP tím. Takto to volajú – podľa skratky Vatican Accredited Media Personnel. Volajú ich preto slangovo vampi,“ prezradil hovorca KBS Martin Kramara.