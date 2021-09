Vedec Čekan: Hrozia nám preplnené nemocnice. Za nízku zaočkovanosť môže aj kríza autorít

Budúcnosť nevidí optimisticky.

16. sep 2021 o 21:00 Michal Frank

Biochemik Pavol Čekan je v jednom kole. Desaťtisíc PCR rýchlotestov, vyvinutých v laboratóriách jeho spoločnosti, venoval Moldavsku, zúčastnil sa stretnutia s pápežom Františkom u prezidentky Zuzany Čaputovej a predtým si zaspieval v rodnom Prešove so skupinou IMT Smile, v ktorej kedysi dávno pôsobil.

Vedca Čekana oceňujú odborníci, či už ide o nomináciu na biznis cenu Indexu alebo ocenenie od Slovenskej chemickej spoločnosti. Zároveň však čelí kritike na sociálnych sieťach zo strany odporcov očkovania.

Ako uviedol v rozhovore pre Korzár, nízka zaočkovanosť nám v najbližších týždňoch a mesiacoch môže opäť preplniť nemocnice a spôsobiť vážne problémy. Otvorene pomenoval aj príčiny tohto stavu.

Počas vlaňajšej návštevy Vatikánu ste darovali vaše RT-PCR testy pre utečencov, ktorých Vatikán prichýlil. Po necelom roku ste sa znovu stretli s pápežom Františkom. Čo ste si z tohto stretnutia odniesli?

- V prvom rade som bol šťastný a je to pre mňa obrovská česť, že som bol pozvaný a mohol som patriť medzi tých hostí, ktorí boli v prezidentskej záhrade. Išlo o významných ľudí z kultúry, športu, sociálnej sféry a vôbec z verejného života. Zasiahol ma príhovor pápeža Františka, ktorý jasne hovoril o tom, že máme byť na čo hrdí. Môžeme byť hrdí na našu krajinu, je to krásna krajina v srdci Európy, ktorá má históriu, tradície, kultúru a je plná dobrých ľudí. Môžeme byť sebavedomí a hrdí jeden na druhého.

Práve to sebavedomie by nám malo dodať energiu a trpezlivosť, pokoru a všetko, čo je potrebné pri zvládaní ťažkých situácií, akou je pandémia. Aj v príhovore pani prezidentky odznelo, že naša spoločnosť potrebuje hľadať kompromisy a zmier. Pápež František k tomu pridal, že máme na to, nemáme sa čoho obávať. Nemusíme myslieť len na chlieb a soľ, ale aby sme sa s tým chlebom delili aj s druhými, máme na to. Sme naozaj dobrá spoločnosť a môžeme byť na seba právom hrdí.

Ako vnímate súčasnú epidemiologickú situáciu? Čo nás čaká? V lete sa pravidlá uvoľnili a vy máte informácie, čo by mohlo byť.

- Dôležitá informácia je, že delta je už takmer stopercentne prevalentná. To znamená, že všetci pozitívni, ktorých zachytíme, majú delta variant. Vieme, že je infekčnejšia ako predchádzajúce varianty. Ďalej vieme, že pri delte máte dvakrát vyššie riziko, že sa dostanete aj do nemocnice. Potvrdzujú to nielen štúdie zo zahraničia, ale je to viditeľné, počet hospitalizovaných rastie rýchlejšie ako minulý rok. Za chvíľu sa pravdepodobne dostaneme do exponenciálneho rastu a čakajú nás ťažké týždne až mesiace. Ťažko predvídať, aké to bude, ale určite to nebude nič ľahké.