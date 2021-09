Jedným z ohnísk bola svadba, okres Bardejov má takmer 300 aktívnych prípadov

Od piatka je v bordovej fáze.

17. sep 2021 o 14:48 TASR

BARDEJOV. Výrazný nárast prípadov ochorenia covid-19 evidujú hygienici v Bardejovskom okrese.

Ten je od piatka v bordovej fáze. Regionálni hygienici avizujú zintenzívnenie kontrol.

„Od pondelka evidujeme 150 pozitívne testovaných, za piatok je to nejakých 42 a minulý týždeň to bolo 130," uviedla vedúca oddelenia epidemiológie RÚVZ v Bardejove Daniela Klimová s tým, že celkovo evidujú do 300 aktívnych prípadov ochorenia covid-19.

Regionálna hygienička Ivana Klobušovská tvrdí, že kontrolujú prevádzky aj ľudí, ktorí prišli zo zahraničia. „Kontroly určite zintenzívnime. Jedným z ohnísk bola svadba," povedala Klobušovská.

Stretli sa s ministrom

Regionálni hygienici sa v piatok stretli s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽaNO), ktorého oboznámili so situáciou.

Vzhľadom na dodržiavanie opatrení aj mieru zaočkovanosti v okrese nepredpokladá zlepšenie ani stabilizovanie stavu, skôr predpokladá zhoršenie.

Vyzval občanov, aby nepodceňovali opatrenia, aby spolupracovali s orgánmi verejného zdravia.

„Ideálnym spôsobom ochrany pred pandémiou ochorenia covid-19 je očkovanie. Zatiaľ hovoríme o zhoršenej situácii v úzkych komunitách alebo v malých obciach, kde je situácia zhoršená. Chceme predísť tomu, aby došlo k masívnemu komunitnému šíreniu. V spolupráci s okresným úradom a samosprávami budeme pripravovať postup," doplnil Lengvarský.

Rúška a respirátory

Podľa platného covid automatu je v bordových okresoch povinné nosenie respirátoru v interiéri a rúška v exteriéri a pri vzdialenosti do dvoch metrov.

Na ich nosenie platia aj výnimky.

Šéf rezortu zdravotníctva ešte vo štvrtok povedal, že jednotlivé obce v bordových okresoch možno budú skracovať otváracie hodiny či obmedzovať pohyb ľudí, prípadne zakážu niektoré podujatia.

Pre návštevy v nemocniciach či väzniciach v bordových okresoch platí, že sú povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa.

Obmedzenia sa týkajú aj športových podujatí. Pre základný režim platí ich zákaz.

Rovnako je v tomto režime zakázané fitnes, platí to aj pre režim OTP.

Pre základný režim a režim OTP platí aj zákaz využívania wellness, akvaparkov či kúpeľov, ak nie sú zo zdravotnej indikácie. Pre základný režim platí tiež zákaz vstupu do múzeí, galérií či knižníc.

Ubytovanie aj bez obmedzení

Pre kompletne zaočkovaných sú ubytovacie zariadenia bez obmedzení.

Pre ubytovacie zariadenia v režime OTP platí, že na jednej izbe môžu byť ubytované maximálne dve dospelé osoby alebo členovia jednej domácnosti v samostatnej izbe.

Pre ubytovanie v základnom režime je poskytovanie takejto služby zakázané.