Maďari a Poliaci svoje cesty k nám rýchlo dokončujú. Na Slovensku vznikne lievik

Dohľadná výstavba R4 má jedinú nádej.

27. sep 2021 o 22:00 Michal Ivan

PREŠOV. Občianske združenie Náš Prešov v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom iniciovalo medzinárodnú konferenciu na tému potreby urýchlenej výstavby rýchlostnej cesty R4.

K podpisu memoranda sa pripojili aj primátori a starostovia 15 samospráv vrátane Prešova, Svidníka, Giraltoviec či Kapušian.

Maďari dokončia cestu tento rok, Poliaci v roku 2026

Rýchlostná cesta R4 naprieč východným Slovenskom má byť súčasťou medzinárodného cestného koridoru Via Carpatia.

Kým Maďari a Poliaci svoje časti trasy dokončujú, na Slovensku príprava a výstavba značne zaostáva.

„Čo sa týka maďarskej časti Via Carpatia, tak viem potvrdiť, že v týchto dňoch dokončia výstavbu. Predpokladáme, že cestu odovzdáme koncom októbra, najneskôr začiatkom novembra,“ povedal druhý tajomník veľvyslanectva Maďarska v Bratislave Áron Mátyás.

Výstavbu cesty Via Carpatia zaradila medzi svoje priority aj poľská vláda vzhľadom na jej význam pre južnú a strednú Európu.

V roku 2017 zabezpečili financovanie poľskej časti vo výške 30-miliárd zlotých (vyše 6,5 miliardy eur).

„Keďže Poľsko dôsledne buduje všetky svoje úseky, v roku 2026 bude celá časť Via Carpatia odovzdaná do užívania. Bude to motor ďalšieho rozvoja poľských regiónov Podleského, Lublinského a Podkarpatského vojvodstva. Via Carpatia je veľmi dôležitá aj z ekonomického hľadiska,“ povedal štátny tajomník Ministerstva infraštruktúry Poľskej republiky Rafal Weber.

Aktivisti: Bude to katastrofa

Aj vzhľadom na tieto termíny bije občianske združenie už dlhšie na poplach.

„Keď otvoria Maďari a Poliaci svoje strany, bude to katastrofa. Vznikne lievik, ktorý bude neúnosný. Aj starostovia už teraz hovoria, že sa nedá prejsť z jednej strany cesty na druhú,“ povedal predseda občianskeho združenia Náš Prešov René Polačok.