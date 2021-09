Štátny tajomník Jaroslav Kmeť: Stavať R4 cez PPP projekt je reálne. Rozhodne vláda

Patrí medzi priority, peniaze na ňu nie sú.

28. sep 2021 o 22:00 Michal Ivan

V Prešove sa konala medzinárodná konferencia o význame medzinárodného cestného koridoru Via Carpatia. Kým Maďari a Poliaci svoje úseky už dokončujú, na Slovensku je rýchlostná cesta R4 ešte len v príprave.

Ministerstvo dopravy tvrdí, že si uvedomuje potrebu budovania R4. Zároveň sa však riadi harmonogramom výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý zoradil úseky ciest podľa priorít. Z vyčleneného rozpočtu pre ministerstvo sa do prípravy a výstavby dostane približne 20 z nich. Úseky R4 sa však aktuálne nachádzajú v rebríčku od 5. až po 95. miesto.

Konferencie sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť (nominant Sme rodina), ktorý pochádza z Humenného. Ako sám tvrdí, vie, čo je to cestovať do krajského mesta.

V rozhovore hovorí o tom, kde je dopravná situácia na Slovensku ešte horšia, aké sú priority ministerstva, kedy by sa mohli úseky posunúť v rebríčku vyššie a aké sú iné možnosti výstavby R4.

Maďarsko má svoje úseky cesty Via Carpatia dokončiť v roku 2021 a Poľsko v roku 2026. Na ministerstve dopravy ste si od nich vyžiadali dáta o tom, ako to ovplyvní dopravu. Ako to bude na Slovensku vyzerať po dokončení ich úsekov?

Intenzity dopravy, samozrejme, stúpnu. Práve preto sme si pred polrokom pýtali od kolegov z Maďarska a Poľska tieto dáta. Dobre viete, že v zozname priorizácie a výstavby cestnej siete na Slovensku je jedno z tých najhlavnejších kritérií intenzita dopravy.

Na to, aby sme prehodnotili význam stavby, potrebovali sme tieto vstupné dáta. V tomto regióne enormne stúpne doprava a Slovensko sa stane lievikom. Preto je aj apel od obcí a aktivistov, aby sme čo najrýchlejšie urýchlili prípravu a výstavbu na slovenskej strane.

Máte aj konkrétnejšie čísla, že ako to pocítia obyvatelia?