Co vam pare? Šmariš mi euro abo dva. Farár stratil trpezlivosť, pucoval veriacich

Je to farár na jednotku, vraví starosta.

1. okt 2021 o 22:00 Jana Otriová

ĽUTINA. Veriaci nie sú dochvíľni, neskoro chodia na omše a na spovede.

V Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine v okrese Sabinov im za to po omši v oznamoch poriadne vyčistil žalúdok farár Peter Iľko.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Video s jeho rozhorčeným prejavom sa dostalo na sociálne siete.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=322&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkatka.majernikova%2Fvideos%2F941729636413609%2F&show_text=false&width=560&t=0

Farár veriacim: Co vam pare?

„Mám takú jednu srdcovku,“ začal farár, zvažujúc, ako ju podať, aby ju veriaci prijali „s úsmevom“.

„Viete to dať, viete to zmáknuť“, zdôraznil.

„Viete, čo je dochvíľnosť? Že keď je služba o šiestej a ty pridzeš o šesť dva a ešte chceš ísť na spovidz, a chceš potom povedac fararovi, čom meškala služba, co vam pare?“ rozohnil sa Iľko nevyhýbajúc sa nárečiu.

Zvýšeným hlasom vytkol veriacim, že prichádzajú na bohoslužbu s desaťminútovým meškaním a o pätnásť minút pred jej ukončením už „ohvariace na autobusovej zastavke“.

„Je to normálne?!“ pýtal sa farár.

Zdôraznil, že služba je tak neplatná, že neskoré príchody veriacich brzdia plynulý chod bohoslužieb.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Obec z východu sa cez noc stala slávnou. Starostka baví celé Slovensko Čítajte

Sorry, ale radšej ostaň doma

Obvinil veriacich z povrchnosti a „štatistickosti“.

„Ta som prišol, co ešte chceš. Keď to tak chceš robiť, radšej ostaň doma. Sorry, prepáčte mi, ale tak to je,“ pokračoval v „pucovaní“.

„O desať osem vás nechcem vidieť v sakristii,“ pritvrdil.