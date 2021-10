Ondrej Matej: Diaľnica z Košíc do Bratislavy? Najskôr v roku 2028

Vlaky zadarmo majú viac nevýhod, hovorí.

9. okt 2021 o 21:25 Michal Frank

Budú jazdiť na východnom Slovensku nové vlaky? Kedy sa konečne človek dostane po diaľnici z Košíc do Bratislavy? Kedy sa dokončí cesta R4 a bude v jednom či dvoch profiloch?

Aj o týchto otázkach sme sa zhovárali s odborníkom na dopravu. Prešovčan Ondrej Matej je poradcom ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina) a zároveň riaditeľom Inštitútu dopravy a hospodárstva. V minulosti pôsobil v súkromnom sektore v oblasti dopravy, bol aj predsedom dozornej rady ešte spoločnej Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), a. s., po jej rozdelení viedol ZSSK Slovensko ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. Bol tiež v rokoch 2010 až 2012 externým poradcom premiérky Ivety Radičovej (SDKÚ) pre dopravu. V minulosti sa angažoval aj v politike. Dnes mu najviac času zaberá externá spolupráca s rezortom dopravy.

Ako riaditeľ Inštitútu dopravy a hospodárstva a bývalý vysoký manažér železníc ste sa kriticky vyjadrili k súčasnému ministerstvu dopravy a k situácii s vlakmi na východnom Slovensku. Zakrátko nato ste sa stali poradcom ministra. Má to súvis?

Áno, má. Aj keď predtým som sa niekoľkokrát stretol s pánom ministrom, musím povedať, že po tomto článku sme si sadli za jeden stôl a výsledkom dvojhodinovej debaty bolo, že moje argumenty boli opodstatnené. Slúži ku cti ministrovi, že to nezobral vzťahovačne, ale naopak, navrhol mi externú spoluprácu, aby využil moje viac ako dvadsaťročné skúsenosti v oblasti dopravy. Následne sme sa stretli znova a zadefinovali sme okruh oblastí, v ktorých ako externý poradca dnes radím a konám.

Čo to teda obnáša?

Dohodli sme sa, že budeme spolupracovať v troch otázkach. Prvá je, že existuje zákon, ktorý hovorí, že každý investor, ktorý chce investovať v hodnote nad 40 miliónov eur z verejných prostriedkov, musí zverejniť štúdiu realizovateľnosti. Tá hovorí o tom, či je to realizovateľné a ekonomicky návratné. Volá sa to CBA, cost benefit analysis. Do 30 dní k nej dáva stanovisko Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) a odporúča buď realizovať danú investíciu, nerealizovať, alebo realizovať po zohľadnení pripomienok. Keď dôjde k situácii, že stavba nie je rozpočtovo krytá, tak to slúži na to, aby vláda povedala, či áno a zaviazala ministra financií, aby na to vyčlenil peniaze či už zo štátneho rozpočtu alebo z eurofondov. Mojou úlohou je toto koordinovať. Lietam medzi ministerstvami dopravy a financií.

Aká je ďalšia oblasť?

Druhá náplň je, že existuje prioritizácia cestnej infraštruktúry a jej harmonogram. Tú sme s kolegami predložili, vláda ju zobrala na vedomie a tá hovorí, čo štát v cestnej infraštruktúre v najbližších rokoch ide stavať, kedy a za čo. Prvýkrát v histórii sa nám podarilo za krátku dobu ten materiál urobiť, je už zverejnený. Musí sa s ním permanentne narábať. Máme zoznam, čo všetko potrebujeme na diaľniciach či cestách prvej triedy urobiť. Zároveň máme harmonogram, ako to urobiť v čase, na základe toho, že máme rozostavané stavby, prioritné a ďalšie. A to podľa výsledkov štúdií realizovateľnosti a podľa možností a zdrojov financovania.

Treťou oblasťou je železničná doprava?

Keďže som kedysi pôsobil ako šéf Železničnej spoločnosti Slovensko, tak mám na starosti poradenstvo pri koordinovaní plánu dopravnej obslužnosti a dopravnej autority. Tieto dve úlohy vyplývajú z plánu obnovy. Slovensko sa v ňom zaviazalo, že keď chceme čerpať peniaze na železnice, musíme vydať nový plán dopravnej obslužnosti. Laicky povedané, od decembra tohto roka sa budú meniť vlakové spojenia tak, aby kostrou verejnej osobnej dopravy na Slovensku bola železnica a na ňu logicky nadväzovala prímestská autobusová doprava. Aby sme nemali súbežné linky a aby cestujúci do roku 2025 mohli minimálne v piatich regiónoch cestovať na jeden lístok bez ohľadu na to, či pôjdu vlakom alebo autobusom. Aby sme presvedčili ľudí, aby nechodievali autami.

Môže poradca ministra kritizovať?

Neuznávam slovo kritizovať. Poviem to ináč. Úlohou poradcu je dať ministrovi odborný pohľad na veci. Ten však nemusí byť vypočutý z iných dôvodov. Minister má politickú zodpovednosť a má právo rozhodnúť sa aj ináč. Mojou úlohou je povedať svoj názor, ktorý v danom čase môže byť aj odlišný od názoru ministra. Po šiestich mesiacoch spolupráce je to fajn v tom, že plne rešpektujem rozhodnutia ministra. V niektorých prípadoch som niečo odporučil a minister sa rozhodol ináč, na čo mal právo, mal iné dôvody, iné argumenty a nesie za to zodpovednosť. Teda ja to rešpektujem a tak je to správne. Správne je však aj to, že som mu minimálne svoj pohľad na vec dal. S tým nebudem chodiť do médií, nebudem takéto rozhodnutia kritizovať, aj keby som bol presvedčený, že ten môj pohľad bol lepší. Takto by mal fungovať vzťah medzi odborníkmi a politikmi.

Ste riaditeľom Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo. Nie je to v rozpore s vašou pozíciou poradcu ministra?

Vôbec nie. Som externým poradcom. Inštitút ďalej funguje, je to nezisková organizácia, ktorej som riaditeľ. Má ďalekosiahlejší záber, venuje sa aj energetickým problémom, hospodárskym veciam, takže v zásade tam nie je problém. Aj všetci novinári to vedia. Keď odo mňa žiadajú nejaké stanovisko alebo rozhovor, vždy ich na to upozorním. Dám vyjadrenie ako riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo, ktorý funguje od roku 2012, a zároveň upozorním na to, že som poradca.

Takže v tom nevidíte obmedzenia…

Tuším, na čo narážate. V minulosti bol inštitút oponentom voči vládam a mnohé médiá si na to zvykli. No nemajú s tým problém. Samotná mediálna obec potvrdzuje, že to nie je konfliktom záujmov. Dokonca je škoda, že to takto nefunguje aj historicky, lebo sú krajiny, kde je prirodzené, že predstavitelia takýchto nezávislých inštitútov sú mediátormi daného odvetvia, odbornej debaty a politikov, a dokonca sú aj platení jednou a druhou stranou. U nás ešte tak ďaleko nie sme. Nevieme si to ešte ani predstaviť.

Vy ste externý poradca, to je vaša hlavná náplň práce?

Mám ešte svoju malú firmu, ale áno, najviac ma vyťažuje táto práca. Treba povedať, že človek má dve možnosti. Buď bude človek len hovoriť opačný názor spoza stola, alebo ide do spolupráce a bude sa snažiť tie riešenia presadzovať. Teraz sa napríklad pri D1 a D4 ukázalo, že mnohé naše predpoklady sa potvrdili. Aj keď je to náročné, som rád, že môžem myšlienky, názory a odborné stanoviská pretavovať do výsledkov, aj do legislatívneho procesu. Zvolil som si túto cestu.

Keď sme robili spomínaný rozhovor o vlakoch na východe, ktorý vyšiel v januári tohto roka, situácia nevyzerala dobre. Zdalo sa, že tu ostanú len staré vlaky. Ministerstvo malo potom sériu vyjadrení, že sa situácia mení v prospech východu. Čo sa zmenilo?