Očkovacia lotéria mohla byť bez šou a ľudských tragédií, tvrdí starosta

Obyvateľ jeho obce prišiel o 200-tisíc.

11. okt 2021 o 13:12 (aktualizované 11. okt 2021 o 14:04) Jaroslav Vrábeľ

KRÁSNA LÚKA. Jožku špiš? Takýto vtipný príspevok sa objavil na facebookovej stránke obce Krásna Lúka v okrese Sabinov potom, čo jej obyvateľ Jozef nevyhral 200-tisíc eur v sobotňajšom živom vysielaní očkovacej lotérie Byť zdravý je výhra.

Vyžrebovali ho, volali mu, ale nedvihol telefón.

Farár na omši povi, co to za trubu

„Mohľi sme mac o jedného boháča zo Šenviža (ľudový názov Krásnej Lúky - pozn. red.) vecej a Jožko nedzvihne," komentoval na sociálnej sieti obyvateľ Ľuboš.

„Ta keď náš Jožko čekal a nič," reagovala Jana.

„Takže váš to nebol. My už doma menujeme, jakých Jozefov tu máme, a ani sme nevedeli, že tak veľa," napísala do diskusie iná Jana.

„Naša mamča napočítala 25 Jozefoch," dodala Anna.

„Ani môj nič," pridala sa ďalšia obyvateľka, tretia Jana.

„Škoda, že neznáme priezvisko, bo by bul hrešeni," komentoval Stano.

„Farár na omši povi, co to za trubu," reagovala Miriam.

„Tak ja sa snažím..." prispel do veselej obecnej facebookovej diskusie dokonca aj samotný moderátor očkovacej lotérie Marcel Forgáč.

Starosta: Aj mne ušla zmena z nedele na sobotu

Marko Osif (KDH), starosta Krásnej Lúky so 650 obyvateľmi, vraví, že diskusia na facebooku vrie a v nedeľu celá dedina debatovala o Jozefovi, čo neberie telefóny.