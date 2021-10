V okrese Bardejov evidujú takmer 700 aktívnych prípadov covidu. Šíri sa komunitne

Hygienici apelujú na zníženie mobility.

15. okt 2021 o 11:34 (aktualizované 15. okt 2021 o 14:50) TASR

BARDEJOV. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove eviduje aktuálne v okrese 678 aktívnych prípadov ochorenia covid-19.

Ako uviedla regionálna hygienička Ivana Klobušovská, ohnisko nákazy zatiaľ na základe epidemiologických šetrení nezaznamenali, ide o komunitné šírenie.

„Pracovníci RÚVZ v Bardejove aj napriek vyšším číslam pozitívne testovaných na ochorenie covid-19 stíhajú vykonať šetrenie v ohnisku nákazy do 24 hodín. Obyvatelia v našom okrese by si mali uvedomiť vážnosť situácie a hlavne znížiť mobilitu, aby nedochádzalo k prenosu ochorenia z osoby na osobu. Tým by sme aj radi chránili systém poskytovania zdravotnej starostlivosti," uviedla Klobušovská.

V okrese sa podľa jej slov zamerali na dôslednú kontrolu platných opatrení.

„Epidemiologickú situáciu monitorujeme a zatiaľ neuvažujeme prijímať opatrenia nad rámec platného covid automatu," dodala regionálna hygienička.

Od pondelka budú medzi čierne okresy, ktoré zodpovedajú tretiemu stupňu ohrozenia, zaradené okresy Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Stará Ľubovňa a okres Svidník.

Mestské zariadenia nárast nakazených neevidujú

Mesto Bardejov neeviduje vo svojich zariadeniach - školách, predškolských zariadeniach, zriadeniach pre seniorov, mestských podnikoch a organizáciách - nárast prípadov ochorenia covid-19.

Napriek tomu mestský krízový štáb, ktorý rokoval v piatok online formou, odporúča prísne dodržiavanie predpísaných obmedzení a apeluje na všetkých obyvateľov mesta, aby ich striktne dodržiavali.

Informoval o tom hovorca mesta Štefan Hij.

„Okres Bardejov sa od pondelka presúva na covid mape Slovenska do čiernej farby. Ako bolo na zasadnutí skonštatované, táto skutočnosť samosprávu neteší, ale neostáva jej nič iné, len rozhodnutie kompetentných orgánov rešpektovať. Budú rešpektované všetky nariadenia a odporúčania štátnych orgánov, ktoré prislúchajú najvyššiemu stupňu rizikovosti, ba nevylučuje sa ani ich sprísnenie," povedal Hij.

Situácia v bardejovskej nemocnici

V Nemocnici s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove je aktuálne hospitalizovaných 21 pacientov s ochorením covid-19. Dvaja z nich sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu.

Ako povedal riaditeľ nemocnice Marián Petko, štyria pacienti sú na vysokofrekvenčnej kyslíkovej liečbe a ostatní sú na kyslíkovej liečbe.

„V tretej vlne od začiatku septembra nám doposiaľ zomrelo deväť pacientov. Vykonali sme doposiaľ dva pôrody a jednu sekciu pacientiek s ochorením covid-19,“ priblížil Petko.

Začínajú mať problémy s personálom

Pred tromi týždňami mali v nemocnici hospitalizovaných približne desať nakazených pacientov.

Podľa Petka narastá ich počet priamo úmerne tomu, ako rastie počet infikovaných v okrese s týždenným oneskorením.

„Keď vidíme vysoké čísla pozitívnych, tak môžeme očakávať, že zhruba do siedmich dní najneskôr začne narastať aj počet pacientov s ochorením covid-19 v nemocnici," vysvetlil Petko.

Pre karanténu z dôvodu pozitivity blízkych alebo pre pozitívny výsledok testu na ochorenie covid-19 nepracuje 20 zamestnancov.

„Je to podstatne menej ako minulého roku o takom čase, keď sme ich mali 100, ale určité prevádzkové problémy nám to už začína prinášať. Napríklad momentálne riešime situáciu v práčovni, kde sme museli presúvať upratovačky, aby sme to boli schopní vykryť, ale aj pri zdravotníckom personáli už začínajú byť určité problémy. Napríklad na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Nemôžeme nechať ten istý personál pri rodičke, ktorá má covid-19. Pacient s covid-19 si vyžaduje dvoj- až trojnásobný počet personálu," dodal Petko.

V nemocnici pracuje približne 130 lekárov a 260 zdravotných sestier.