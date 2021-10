Hudobník sa po rokoch vrátil z Prahy do Prešova: Česi predali štát slovenskému zlodejovi

Jeden kamarát sa mu obesil.

17. okt 2021 o 21:30 Michal Frank

Dlhé roky žil v Prahe, ale rozhodol sa vrátiť sa do Prešova. Hovorí, že stovežatá „matka miest“ už nie je to, čo bývala. Má české občianstvo, na nedávnych českých voľbách chýbať nemohol. Spravil si „volebný“ výlet na pražský Žižkov.

Vladimír Soško pôsobil v Prahe ako štúdiový a koncertný gitarista. Hral prevažne tzv. „čiernu hudbu“, resp. world music v medzinárodných zostavách. Vyštudoval na fakulte v Prešove estetiku a slovenčinu, ale celý život sa živil prevažne muzikou. Začal s ňou ešte v deväťdesiatych rokoch vo svojom rodisku. So spolužiakom Ivanom Táslerom si zahral na stužkovej, mal vlastné, lokálne známe formácie The People, VVV Trio, hral vo funky kapele Fade Out, hosťoval v džezovo ladenej formácii Jazzvec či folkrockovo ladenej skupine Eda Klenu Východ.

Za dve desiatky rokov sa nezmenil. Stále si nedáva servítku pred ústa, netají sa svojimi názormi, je otvorený, úprimný i kontroverzný. Viac o Prahe, Prešove, českých voľbách i muzike prezradil Vlado Soško v rozhovore pre Korzár.

Po rokoch ste sa vrátili z Prahy domov, do Prešova. Ste však stále český občan, zúčastnili ste sa volieb.

- Bol som voliť. Mám české občianstvo, je to dvadsať rokov. A tie voľby sme vyhrali.

Tým „my“ myslíte víťazstvo koalícií Spolu a Piráti a starostové?

- Áno. Bol to najväčší úspech českej politiky za posledných 20 rokov, čo som tam strávil. Mám radosť.

K českým voľbám sa ešte dostaneme, ale prečo ste sa po dvadsiatich rokoch produktívneho života rozhodli vrátiť späť do Prešova, do rodného mesta?

- Vynikajúca otázka. A nie je na ňu ľahká odpoveď. V podstate išlo o to, že všetci moji kolegovia, s ktorými som pracoval, z Prahy odišli. Prestalo im vyhovovať to prostredie a to, koľko berú peňazí. Takže ja som išiel tiež.

Pohybovali ste sa vždy v hudobnej brandži?

- Celý život som sa živil muzikou. Keď sa nedalo hudbou živiť, tak som robil všetko možné – od správcu bazénu po vysokoškolského pedagóga v Prahe.

Ste známy ako gitarista, čím presne ste sa živili?

- Pätnásť rokov som hrával s cudzincami, s Juhoameričanmi, Afričanmi, Američanmi. Veľmi málo Čechov, trošku viac Slovákov.

V Prahe sa dá dobre živiť muzikou?

- Dalo sa. Kým sme všetci neprišli na to, že musíme odísť. Korona to iba zaklincovala.

Čo bolo tou príčinou? Čo sa tak zhoršilo?

