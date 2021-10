Bitka pri Zborove, expedícia v Poloninách. Ocenili mladých z Prešovského kraja

Odkaz princa Philipa pokračuje aj u nás.

18. okt 2021 o 21:15 Michal Frank

PREŠOV. Vytvoril si malý tím, s ktorým naprogramoval herné demo. V hre sa človek môže vcítiť do roly vojaka prvej svetovej vojny.

„Je to strieľačka. Na základe historických dokumentov o československých légiách. Zobrali sme si bitku pri Zborove z roku 1917 a snažili sme sa ju napodobniť,“ vysvetlil 18-ročný Damián Neupauer, tretiak na prešovskom „hornom“ gymnáziu.

Patrí k vyše sto oceneným študentom, ktorí sa zapojili do programu The Duke of Edinburgh‘s International Award (DofE).

Program princa Philipa

Medzinárodný program založil v roku 1956 vojvoda z Edinburghu, princ Philip, nedávno zosnulý manžel britskej kráľovnej Alžbety II.

Jeho cieľom bolo dať mládeži možnosť na zmysluplné trávenie času, pri ktorom si zdokonalia svoje zručnosti a rozvinú svoj talent. Na Slovensku sa Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu DofE udeľuje od roku 2016 a jej popularita rastie.

Mladí ľudia od 14 do 24 rokov musia splniť ciele v štyroch oblastiach - talent, šport, dobrovoľníctvo a záverečná expedícia.

Počítače, beh, voľby a Poloniny

V rámci talentovej oblasti vytvoril Damián Neupauer herné demo situované do bitky pri Zborove. V rámci športu sa zdokonaľoval v behu na dlhé trate.

