Prešovský okres sa môže vyhnúť najprísnejším opatreniam, chýba mu na to 150 zaočkovaných

Od pondelka bude bordový.

21. okt 2021 o 16:10 SITA

PREŠOV. Prešovský okres sa môže v rámci covid automatu vyhnúť čiernej farbe. K prelomeniu kľúčovej hranice mu chýba približne 150 zaočkovaných. V Prešovskom okrese je aktuálne 64,74 percenta plne zaočkovaných ľudí vo veku nad 50 rokov.

Pri dosiahnutí 65-percentnej hranice sa stupeň rizikovosti v okrese zníži o jeden stupeň smerom nadol. Informoval o tom hovorca Prešova Vladimír Tomek. Poukázal pritom na to, že počty infikovaných ochorením covid-19 rastú aj v tomto meste.

Farba Prešovského okresu sa v rámci covid automatu od pondelka 25. októbra zmení z červenej na bordovú, čo bude znamenať aj sprísnenie aktuálnych opatrení.

„Najvýraznejším obmedzeniam sa však môžeme jednoducho vyhnúť. Stačí, ak sa v rámci okresu dá zaočkovať ešte približne 150 ľudí vo veku nad 50 rokov. Obyvatelia môžu týmto spôsobom pomôcť celému mestu a okresu predísť ďalšiemu obmedzovaniu fungovania prevádzok, usporadúvania podujatí aj pohybu osôb,“ vysvetlil Tomek.

Po prekročení hranice 65 percent plne zaočkovaných ľudí nad 50 rokov sa Prešovský okres zároveň vyhne prípadnému prechodu do čiernej farby.

V praxi to podľa hovorcu znamená napríklad to, že nenastane najhorší scenár, ktorý okres a mesto zažili počas druhej vlny pandémie. Tomek zároveň pripomenul možnosť očkovania jednodávkovou vakcínou bez predchádzajúcej registrácie v nedeľu 24. októbra od 10.00 do 16.00 hod. v obchodnom centre Eperia na sídlisku Sekčov.

