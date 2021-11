Érsek: Diaľnica Bratislava-Košice do 2026 nebude. Fandím aj maďarskej vláde

Prešov bude mať 30 rokov pokoj, tvrdí.

3. nov 2021 o 21:00 Michal Frank

Bol pri tom, keď sa začal stavať juhozápadný obchvat Prešova, presadil začiatok výstavby tejto cesty. Árpád Érsek bol v tom čase ministrom dopravy za Most-Híd v tretej vláde Roberta Fica zo Smeru.

Stavbu kritizovali analytici tímu Hodnota za peniaze (dnešný Útvar hodnoty za peniaze) i viaceré médiá, označili ju ako zbytočnú a predraženú. Tento názor zdieľali aj vtedajší prezident Andrej Kiska či minister financií Peter Kažimír (vtedy Smer). Naopak, za ministrom stáli prešovskí regionálni a lokálni politici, bez ohľadu na politickú príslušnosť.

Napokon v máji 2017 predsa len Érsek poklepal základný kameň stavby, o ktorej sa hovorilo už viac ako dvadsať rokov. O dva roky stál aj pri základnom kameni severného obchvatu. „Prajem zhotoviteľom, aby tu mohli v termíne strihať pásku. Chcel by som aj ja, ale uvidíme, ako to celé dopadne,“ povedal vtedy priam prorocky.Prvý z dvojice obchvatov je už dokončený. Árpád Érsek, ktorý jeho výstavbu presadzoval a začal, pri otvorení nebol. Už poldruha roka je na dôchodku.

Keď ste klepali základný kameň, spomínali ste, že je možné, že už pri otvorení nebudete. Čo hovoríte na túto stavbu?

- Predpokladal som, že toto dielo sa nedokončí v čase, kým budem minister. O to mám väčšiu radosť, že sa to - až na drobné meškanie pre covid - ukončilo včas. Teraz vidno, aké je to obrovské dielo. Pamätám sa, keď to Národná diaľničná spoločnosť podpisovala, boli obrovské výhrady, že je to predražené a tak ďalej. Teraz vidno, že to nie je len osem kilometrov. O tom sa stále hovorilo, že čo stojí kilometer. Ale ide o dielo, aké sa ešte na Slovensku nestavalo. S takým premostením a križovatkou. Takže si myslím, že to zvládli dobre. Počas môjho ministrovania som tam chodil na kontrolné dni. Život je taký, že ministri sa menia, ale cesty ostávajú. Takže som rád, že táto cesta už slúži Prešovu ako západný obchvat.

Vy osobne ste presadzovali, aby sa čím skôr začala výstavba. Čo stavbu najviac blokovalo?

