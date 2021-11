Slávny hotel v Bardejovských kúpeľoch zbúrať nedovolili, na záchranu treba milióny

Bardejovčanka má odtiaľ zážitok s Elánom.

4. nov 2021 o 21:55 Lenka Haniková

BARDEJOV. Elena Peniaková, rodáčka z Bardejova, bola ako 16-ročná na praxi vo vychýrenom hoteli Dukla v Bardejovských kúpeľoch, kde obsluhovala hostí.

Dnes už tento niekoľko rokov chátrajúci komplex nenazve inak ako „strašidelný liečebný dom“.

V 70. rokoch minulého storočia však počas jej praxe ešte hotel prekvital a Elena si tam našla dobrú partiu.

„Bolo veselo, vtedy nikto nepozeral pri jedle do telefónu, ale viedli sa debaty. Bola som za každú srandu. Na rajón som išla s úsmevom od ucha k uchu. Pacienti boli príjemní a milí. Spoznala som tam veľa známych ľudí,“ opisuje dnes už 65-ročná Bardejovčanka, ktorá sa tam ako mladé dievča stretla napríklad s otcom speváčky Katky Knechtovej.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Chudla na mieste, kam chodili aj deti nacistov. Detská ozdravovňa je už 17 rokov opustená Čítajte

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zatúlala sa s Elánom

Bardejovčanke najviac utkvela v pamäti návšteva skupiny Elán.

„Neboli pre mňa vtedy známi, boli to prosto mladí ľudia. Stalo sa to v zime, hneď po obede. Pýtali sa ma, kde by sa mohli ísť zabaviť a či by som nešla s nimi,“ opisuje Elena.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť