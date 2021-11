Júlia Rázusová: S Prešovským národným divadlom je koniec, nebudeme nič siliť

Režisérka pripravila Nebezpečné známosti.

5. nov 2021 o 21:30 Michal Frank

Na svojom konte má množstvo spoluprác so slovenskými a českými divadlami, odborný pobyt v Londýne i viacero divadelných ocenení. No akoby doma nebola prorokom, s Divadlom Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove sa jej umelecké cesty nepreťali. Až doteraz.

Prešovská režisérka Júlia Rázusová pripravila pre DJZ novú inscenáciu Nebezpečné známosti. Titul je známy z viacerých filmových predlôh, napríklad aj z Valmonta Miloša Formana, Rázusová ho poňala po svojom. Jej nezameniteľný rukopis sa nezaprel.

Júlia Rázusová stála s Michaelou Zakuťanskou za konceptom Prešovské národné divadlo (PND), ktorý bol úspešný, oceňovaný, bol tiež aj tak trochu alternatívou voči DJZ, ale už je minulosťou.

Hlavné aktérky sa rozišli, „podelili“ si hry z PND a niekdajšia umelecká riaditeľka PND Rázusová pokračuje v podobnom združení Slzy Janka Borodáča. Skrátka, po premiére Nebezpečných známostí bolo o čom hovoriť...

Roky sa pohybujete v slovenskom divadelnom priestore. Ktorá je to spolupráca s DJZ? Je prvá?

- Úplne prvá.

Ako k tomu došlo? Prečo práve tento Valmont, teda Nebezpečné známosti?

- Keď ma umelecký šéf DJZ Mišo Náhlík oslovil na spoluprácu, samu ma to prekvapilo. Pretože skutočne som ešte s týmto divadlom nespolupracovala, napriek tomu, že na Slovensku som spolupracovala s väčšinou divadiel. Aj s českými divadlami. Nebezpečné známosti vyšli z tých návrhov, ktoré sme si s Mišom vymenili. Zhodou okolností aj on nad týmto titulom uvažoval. Tak sme sa zhodli.

Našiel si vás, že túto hru by ste mali režírovať vy?

- Nie. Zavolal mi ako režisérke a začali sme riešiť...

...že poďme niečo spolu urobiť.

- Presne tak. Ponúkli sme si vzájomne nejakých desať titulov a z nich sme si napokon spoločne vybrali Nebezpečné známosti.

V rámci divadelnej scény ste ponúkali určitú alternatívu práve voči DJZ. Je to tak? Možno to prospelo aj tomuto divadlu, konkurencia prospieva.

- Okrem toho, že som tvorca, som vďačný divák. Do divadla chodím, do DJZ som tiež chodila, tých hercov som poznala. Stretávali sme sa v meste i na predstaveniach. Pre mňa bolo zaujímavé pracovať s týmito hercami. Zaujímavé je, že v čase covidu sme mali v Prešovskom národnom divadle veľké problémy s priestormi na reprízovanie našich hier a práve DJZ nám pomohlo. Prišlo mi absurdné, keď sme zavolali do Divadla Jonáša Záborského, či nám neponúknu malú scénu na Moral Insanity a Kramerová vs. Kramer. Zareagovalo kladne a za veľmi dobrých podmienok nám pomohli. A môžeme tu reprízovať naše nezávislé divadlo. Takže tá spolupráca je pre mňa raritná. Neviem, či na Slovensku nejaké nezávislé divadlo spolupracuje v takejto forme s kamenným divadlom. Zároveň tu teraz režírujem.

Ako sa vám ako režisérke pracovalo s hercami z DJZ?

