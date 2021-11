Sabinov sa vykúpil z čiernej očkovaním, Trebišovu a Kežmarku žolík nateraz unikol

Analytici hovoria o pekle na východe.

4. nov 2021 o 13:21 Lenka Haniková

Covid semafor platný od 8. novemebra 2021. (zdroj: korona.gov)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Od pondelka 8. novembra budú do čiernej farby covid automatu, teda do fázy s najprísnejšími obmedzeniami, prvýkrát zaradené dva okresy, a to Kežmarok aj Trebišov.

Epidemiologická situácia v okresoch sa zhoršuje, pribúda veľa pozitívnych. Vírus sa šíri naďalej na školách medzi mladými ľuďmi, ktorí ho prinesú domov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Analytici z Dát bez pátosu píšu, že v Košickom a Prešovskom kraji je rovnaká štruktúra pozitívnych medzi mladými ľuďmi a seniormi.

„V týchto krajoch žije 1,6 milióna obyvateľov (30 percent) z krajiny a sú dnes peklom. V týchto krajoch je počet hospitalizovaných 9 percent v Košickom a vyše 7 percent v Prešovskom kraji,“ píšu analytici.

Pre porovnanie, v Bratislavskom či Trnavskom kraji je to približne 5,5 percenta.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť