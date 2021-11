Vymyslel africký hokej i chamemelóna. Petko z Polemicu zmenil hrdinu a dal sa na víno

Syn Adam: Ska? Nie, radšej hip-hop.

9. nov 2021 o 21:25 Michal Frank

PREŠOV. Je hudobníkom, textárom a jedným z frontmanov skupiny Polemic, ale má aj iné tváre. Peter „Petko“ Opet, ktorý rád a často navštevuje východné Slovensko, je renesančnou osobnosťou.

Keď začal spisovať život svojho syna, malého Adama, vznikla z toho úspešná knižná sága a Petko sa zaradil medzi autorov detskej literatúry.

A mieni v nej pokračovať aj ďalej. Okrem toho pričuchol k vínu. Robí o ňom podcasty či videá pre sme.sk.

Deti vás odpíšu za päť sekúnd

Peter Opet má veľa noviniek, opäť sa pustil do písania pre tých najmenších.

Čo ho baví práve na detskej literatúre?

„Baví ma prísnosť detí. Sú neskutočne náročné publikum. Máte 5 sekúnd na to, aby ste detské publikum zaujali. Aj knižka musí byť veľmi pekne ilustračne spracovaná a keď mu z nej rodič číta, tak má človek fakt dve strany na to, aby to dieťa chytilo. Nejakým spôsobom sa to vyvinulo tak, že som zistil, že to asi viem. Vyskúšal som si to na Živote Adama. Viem to publikum zaujať a to ma baví. Decká vycítia, že to myslím úprimne. Našiel som jazyk, ktorý ich baví.“

Aká teda bude Petkova knižná novinka? Život Adama 5?

