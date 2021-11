Z Prešova sa stáva významná dopravná križovatka. Sústredí sa tam prepravný segment

Prinesie to pracovné miesta.

7. nov 2021 o 22:40 Lenka Haniková

PREŠOV. Pandémia nepriaznivo zasiahla takmer všetky odvetvia, no ekonomika sa pomaly spamätáva.

Dôsledky koronakrízy pocítila i MAN Truck & Bus Slovakia, ale firma zaoberajúca sa výrobou úžitkových vozidiel a autobusov a tiež opravami cestných vozidiel, už cíti oživenie.

V prvých deviatich mesiacoch roka segment prepravnej dopravy narástol o 40 percent v porovnaní s rokom 2020.

MAN Truck & Bus Slovakia preto otvára nový servis v Prešove na Petrovianskej ulici, čo prinesie ponuku voľných pracovných pozícií.

Záujem rastie

„Ešte pred niekoľkými rokmi som cestoval zo západného Slovenska na východ krajiny päť až šesť hodín. Teraz je to po diaľnici oveľa kratšie. Vidíme, že celá krajina si uvedomuje, že je potrebné budovať infraštruktúru a prinášať služby aj ľuďom na východnom Slovensku,“ povedal pri otváraní generálny riaditeľ spoločnosti Jan Kohlmeier.

Na východné Slovensko podľa neho prichádza čoraz viac klientov z oblasti prepravy, ktorí si u nás budujú prevádzky a výrobne a zdá sa, že záujem o segment prepravy rastie.

Podľa Kohlmeiera je Prešov užitočný aj z logistickej perspektívy „Diaľnica sa bude predlžovať smerom k Ukrajine a Poľsku. Prešov bude významná križovatka,“ vysvetlil.

Len nedávno v Prešove sprejazdnili nový diaľničný úsek D1 Prešov, západ – Prešov, juh s tunelom Prešov, ktorý doprave pomôže.

Nové pracovné miesta

Nová pobočka spoločnosti začína s 10 zamestnancami, z ktorých je 5 mechanikov. S rozširovaním prevádzky sa počíta už v prvej polovici roka 2022, keď budú prijatí ďalší štyria mechanici. Spoločnosť v horizonte niekoľkých rokov vytvorí dokopy 22 nových pracovných miest.

„Do dvoch až troch rokov by tu malo pracovať 15 mechanikov. Zatiaľ o tú prácu nie je až taký záujem a nestoja tu rady ľudí. Ale na rozdiel od situácie v Česku, kde je problém zohnať mechanika, sa to v Prešove podarilo za pomerne krátku dobu. Od začiatku septembra sa nám podarilo prijať dostatok ľudí,“ opísal vedúci vlastných servisov MAN CZ/SK Jiří Sedláček.

Generálny riaditeľ Kohlmeier priznáva, že nedostatočná kvalifikovanosť pracovnej sily je problémom v celej východnej Európe. Preto vo firme preškoľujú vlastných zamestnancov a snažia sa ich vzdelávať. Podľa Kohlmeiera je to však otázka na vládu a centrálne orgány, ktoré by sa mali sústrediť na podporu ľudí so špecifickým vzdelaním.

Servis elektrických vozidiel

Riaditeľ Kohlmeier pripomína, že v blízkej budúcnosti bude potrebná aj kvalifikovaná pracovná sila pre nové odvetvie, segment elektromobility.

V budúcnosti sa chce spoločnosť zamerať aj na servis elektrických vozidiel, pričom budú pre tento segment potrebovať kvalifikovaných odborníkov najmä z radu mechanikov. MAN Truck & Bus Slovakia má už v súčasnosti v ponuke aj elektrické autobusy a nákladné autá.

Oprava týchto vozidiel sa však podľa Sedláčka rozbehne až v priebehu nasledujúcich rokov.

„Certifikácia na to, aby sme mohli opravovať elektrické vozidlá, je dlhší proces. Musia sa vyškoliť mechanici, nakúpiť vybavenie a vytvoriť garančné zóny či miesto v servise. Počítame s tým, ale zatiaľ to nie je až tak rozšírené. Na Slovensku sa myslím predali nanajvýš tri elektrické dodávky,“ vysvetľuje Sedláček.

Pokiaľ však bude v servise potrebné pozrieť sa na plynové vozidlá, prešovská pobočka je na to pripravená a vie vytvoriť miesto na ich servis.

Práca so študentmi

V prešovskom servise chcú prepájať aj vzdelávanie s praxou. Týmto spôsobom si chce spoločnosť zaistiť aj to, aby mali v budúcnosti mechanikov, ktorí práci s nákladnými autami rozumejú.

Na prax sa teda môžu dostať študenti stredných odborných škôl či učilíšť. „Najlepší študenti sa môžu po praxi uchádzať aj o stále miesto,“ potvrdil generálny riaditeľ Kohlmeier.

Spoločnosť MAN Truck & Bus je jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení s ročným obratom približne 9,5 miliárd eur za rok 2020.

MAN Truck & Bus Slovakia otváril nový servis v Prešove. (zdroj: Archív)