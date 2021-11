Vyletel z cesty, vrazil do smetných nádob a do stĺpa. Nafúkal 2,7 promile

Prešovčan skončil v policajnej cele.

9. nov 2021 o 9:24 Róbert Bejda

PREŠOV. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove vzniesol obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 39-ročnému mužovi.

„V pondelok popoludní viedol osobné motorové vozilo po ulici Kúty v smere k Duklianskej ulici v Prešove. Pri prechádzaní zákrutou narazil do dvoch smetných nádob, potom do stĺpu elektrického vedenia a nakoniec aj do dvoch plastových chráničiek elektrických káblov," informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Prešovčan bol po dopravnej nehode policajnou hliadkou podrobený aj dychovej skúške.

Jej hodnota presiahla 2,7 promile.

Vodičovi bola obmedzená osobná sloboda a bol umiestnený do cely policajného zaistenia.

Hrozí mu ročné väzenie.