Niektorých podnikateľov ani 20-tisícové pokuty neodrádzajú od porušovania opatrení

Kontrol v čiernych okresoch má byť viac.

10. nov 2021 o 21:30 Michal Frank

PREŠOV. Súčasné opatrenia proti šíreniu koronavírusu sú jalové. Svedčí o tom aj vývoj okresov podľa covid automatu.

Na východe Slovenska sa okrem Prešova, Sabinova a Rožňavy od pondelka už všetky okresy zafarbia na čierno.

Gastrosektor je aktuálne obmedzený prísnymi opatreniami a za ich porušenie hrozia vysoké sankcie.

Avšak podľa informácií prevádzkovateľov reštauračných zariadení nemá kto pokuty udeľovať. Prevádzkovatelia sa tak pokuty, ktorá môže byť až do výšky 20-tisíc eur, neobávajú.

Pravidlá mnohí nedodržiavajú

Ak majú prevádzky vstup len pre očkovaných, prevádzkovatelia by mali kontrolovať zákazníkov. Realita je taká, že sa to nedodržiava. Do podnikov prichádzajú aj ľudia z čiernych okresov, a to aj neočkovaní.

„Počas druhej vlny boli pri nás policajti, počas tretej nie. Už vôbec nie, že by priamo v podniku kontrolovali hostí,“ povedal nám majiteľ jednej z prevádzok v centre bordového Prešova.

Nebol sám. Viacerí prevádzkovatelia potvrdili, že ich nikto nekontroloval, prípadne že po 18. večer už kontroly nechodia.

