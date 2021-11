Bardejovská nemocnica zvýšila počet lôžok pre nakazených covidom. Sú medzi nimi i deti

Počas tretej vlny zomrelo 35 pacientov.

10. nov 2021 o 15:10 TASR

BARDEJOV. Nemocnica s poliklinikou (NsP) sv. Jakuba v Bardejove zvýšila počet lôžok pre pacientov s ochorením covid-19 zo 44 na 57.

Aktuálne sú v nej hospitalizovaní 40 pacienti s ochorením covid-19, štyria sú napojení na umelej pľúcnej ventilácii (UPV), štyria na vysokofrekvenčnej liečbe kyslíkom a všetci ostatní na liečbe kyslíkom.

„Za posledný týždeň zaznamenávame nárast počtu pacientov, ktorí majú ochorenie covid-19, zhruba o 30 percent. V utorok sme museli pristúpiť k reprofilizácii ďalších lôžok, zo 44 na 57. Zároveň sme museli dočasne pristúpiť, na základe odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR, ale aj na základe reálneho stavu, k utlmeniu činnosti lôžkového oddelenia rehabilitácie. Rehabilitační pacienti, ak to bude nevyhnutné, budú hospitalizovaní na neurológii," uviedol riaditeľ nemocnice Marián Petko.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Deti nosia covid zo školy domov. Ohnisko je už aj v domove dôchodcov Čítajte

Medzi hospitalizovanými sú aj tehotné a deti

Na oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie vykonávajú podľa jeho slov akútne a neodkladné operácie.

„Plánované musíme časovať a nemôžeme ich vykonávať v režime ako doposiaľ. Nemáme na to personálne kapacity a museli sme aj časť lôžok na chirurgii reprofilizovať pre pacientov s ochorením covid-19," doplnil Petko.

Situácia sa za posledné dva týždne podľa neho výrazne zhoršila a aj budúci týždeň očakávajú nárast pacientov s ochorením covid-19.

"Doposiaľ sme hospitalizovali v tretej vlne 174 pacientov s ochorením covid-19, žiaľ, 35 nám zomreli. Zároveň vidíme výrazný nárast pôrodov pacientiek s ochorením covid-19. Doposiaľ to bolo 11 pôrodov, kým v druhej vlne ich za celé obdobie bolo sedem. Ďalej vidíme výrazný nárast mladších ľudí oproti druhej vlne o desať až 15 rokov a takisto máme pozitívne i deti. Momentálne ich máme hospitalizované dve, v druhej vlne sme ich nemali vôbec," skonštatoval Petko.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Centrum čierneho Bardejova je ľudoprázdne, podnikatelia sa trápia Čítajte

Pozitívnych zamestnancov je menej

Zamestnancov, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie covid-19 alebo sú v karanténe evidujú 25.

„Počty sú nižšie ako v druhej vlne, lebo 76 percent zamestnancov je zaočkovaných dvomi dávkami vakcíny. U lekárov je to 90 až 95 percent a u sestier je to okolo 80 percent, čo má, samozrejme, veľmi pozitívny vplyv na to, že je oveľa menej infikovaných ako v druhej vlne. V rovnakom čase v druhej vlne sme mali až 100 zamestnancov, ktorí boli na PN a v karanténe," dodal Petko s tým, že nemocnica má celkovo 790 zamestnancov.