V prešovskom domove vyradil covid takmer tretinu zamestnancov, nakazení sú aj klienti

Väčšinou išlo o nezaočkovaných pracovníkov.

10. nov 2021 o 21:30 Michal Ivan

PREŠOV. Zo 79 zamestnancov Zariadenia pre seniorov (ZpS) Harmónia v prešovskej mestskej časti Cemjata takmer tretina nemohla nastúpiť do práce.

Podľa riaditeľa mali problémy so zostavením služieb. Bojovať musia aj s ľuďmi, ktoré nedodržiavajú opatrenia a ohrozujú klientov. Návštevy museli preto dočasne zakázať.

Problémy so zamestnancami

„Najhoršie to bolo v pondelok, keďže to prepuklo veľmi rýchlo. Dvadsaťdva zamestnancov ostalo na pandemickej PN. Vďaka všetkým zapojeným sa nám už problém takmer podarilo vyriešiť. Pri desiatich až pätnástich zamestnancoch sa to dá zvládnuť, ale ak zrazu vybehnú ďalší, už je to horšie. V pondelok pribudli naraz siedmi, preto sme zvolali intervenčný tím, úrad práce aj mesto, aby nám pomohli,“ povedal riaditeľ ZpS Harmónia Dušan Demčák s tým, že niektorí zamestnanci ochoreli, ďalší zasa museli ostať v karanténe kvôli kontaktu s pozitívne testovanými.

Covid vyradil najmä neočkovaných zamestnancov.

