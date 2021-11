Prešov predstavil logo aj slogan. Pridal sa ku Košiciam, Michalovciam či Levoči

Má čosi spoločné i s Veľkou pardubickou.

PREŠOV. Mesto Prešov slávnostne predstavilo v utorok svoje nové logo a slogan, ktoré prepájajú históriu so súčasnosťou.

Logo je modernejším ekvivalentom mestského erbu a radnica ho bude využívať najmä pri prezentovaní aktivít, podujatí a diania v živote mesta.

Metropola Šariša sa tak pridala k mestám, ako sú napríklad Košice, Levoča a Michalovce.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Logo a slogan predstavil autor. Mestu ich daroval

„Som vo funkcii sedem rokov a celý čas sme hľadali a zamýšľali sa nad tým, čo by malo byť naším logom. Mali sme viacero návrhov, viacero ponúk, ale nič nás predtým neoslovilo natoľko, žeby sme sa s tým vedeli stotožniť,“ povedala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová (KDH).

Návrh loga ponúkol mestu bezodplatne Rastislav Uličný a jeho agentúra. Mesto môže používať jeho myšlienku a celý vizuál zdarma.

Návrh vznikol aj vďaka lockdownu.

„Na logu som pracoval dlhšie. Vždy som sa k tomu občasne vracal, ale nikdy to nebolo to pravé. Logo vzniklo v jeden večer, keď sme si s mojou dcérou kreslili. Ona si kreslila svoje a ja som sa k návrhu skúsil vrátiť. Zrazu to prišlo a dávalo mi to celé zmysel,“ povedal Uličný, ktorý sa živí marketingom a reklamou a v minulosti získal viacero prestížnych ocenení.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť