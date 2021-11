Lekár z covid oddelenia: Pacientka neverila, že má koronavírus. Už sa neprebrala

Začína sa selekcia, mladí a zdraví majú prednosť.

Chirurg KAROL KYSLAN dobrovoľne od januára vypomáha na covidovom oddelení vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Keď tam v týchto dňoch príde z chirurgického pracoviska, vyzerá to podľa neho ako v úli.

„Veľa pacientov privážajú, odvážajú, prekladajú, sú tam desiatky zdravotníkov, lekárov a sestier v maskách, ktorí sa o nich starajú. Tie objemy pacientov, čo prijímajú, čo tam umierajú alebo ich prepúšťajú, sú neuveriteľne veľké,“ opisuje chirurg.

Niektorí z nich končia na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) či na ARE, s ťažkosťami prichádzajú aj mladší ľudia či seniori z domovov sociálnych služieb. Chirurg Kyslan pripomína, že očkovaní ľudia majú omnoho lepší priebeh ochorenia a dostávajú sa z neho rýchlo. Neočkovaní, s ktorými sa o vakcíne rozpráva, majú často strach, ale aj výčitky.

„Nie som tam na to, aby som im tie výčitky zväčšoval, musím s nimi pracovať tak, aby boli optimistickí,“ hovorí chirurg, s ktorým sme sa rozprávali o tom, ako to v súčasnosti vyzerá na covid oddelení v Prešove.

Rozhovor vznikal v utorok 16. novembra, situácia v nemocnici tak môže byť aktuálne o niečo iná.

Na covid oddelenie ste sa prihlásili z chirurgického oddelenia prešovskej nemocnice dobrovoľne. Ako to funguje, môže ísť medzi pacientov s covidom akýkoľvek lekár z nemocnice?

- Nie je s tým až taký veľký problém. Primár daného oddelenia sa s primárkou infekčného oddelenia dohodne, koľko ľudí potrebuje, tí sa následne pridelia a pošlú medzi pacientov s covidom. Je to na báze dobrovoľnosti, ešte som sa však nestretol s tým, že by to niekto odmietol. Skôr prišli ľudia na covid oddelenie a po týždni povedali, že to nezvládajú a nemajú k tomu až tak blízko, tak sa vrátili na svoje oddelenie. Je to veľký nápor, ale je to aj iný typ medicíny. Ak príde očný lekár na covid oddelenie, je to pre neho trošku vzdialené od jeho bežnej praxe.

Prečo ste sa rozhodli dobrovoľne pomáhať na covid oddelení?

- V nemocnici utíchala biela medicína, teda bežné úkony. Robila sa len onkológia a akútne veci. Považoval som aj za osobnú povinnosť tam byť a pokiaľ sa dá, pomôcť. Beriem to ako súčasť svojej práce.

Neodradilo vás to po týždni ako niektorých kolegov?

- Nie, v rámci práce chirurga mám výhodu, že máme pacientov na JIS-kách, teda aj ťažšie stavy. Pre mňa to nebol veľký skok. Nové to bolo skôr z hľadiska odbornosti a tematiky, nie v rámci náročnosti.

Ak by ste mali porovnať pôsobenie na chirurgii a na covid oddelení, čím si teraz prechádzate?

- Sú to dva neporovnateľné svety. Tí pacienti sú iní, psychicky inak nastavení, komunikácia s príbuznými je iná a aj spôsob práce sa veľmi líši. Objemy pacientov, ktorých tam prijímajú, ktorých prepúšťajú alebo tých, ktorí umierajú, sú neuveriteľne veľké.

Keď sme si ráno spresňovali čas rozhovoru, písali ste, že práve idete na covid oddelenie. Ako to tam dnes (rozhovor prebehol v utorok, pozn. red.) vyzeralo?

- Keď prídem v týchto dňoch na covid oddelenie, vyzerá to, akoby som vstúpil do úľa. Veľa pacientov privážajú, odvážajú, prekladajú, sú tam desiatky zdravotníkov, sestier a lekárov v maskách, starajú sa o pacientov. Jednému pacientovi sa narýchlo stav zhorší, niekoho treba preložiť a navyše stále zvonia telefóny.

V nedeľu ste na facebooku napísali, že ste práve prebrali 21-ročnú neočkovanú pacientku z Popradu. Je to bežné, že aj mladší ľudia sú hospitalizovaní?

