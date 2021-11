Dieťa v škôlke v Záborskom nechceli pre reflux. Musia ho voziť až do Košíc

Ako to funguje inde na východe?

ZÁBORSKÉ, PREŠOV, KOŠICE. Ak máte dieťa, ktoré má podozrenie na reflux alebo celiakiu, môžete mať problém s jeho umiestnením do škôlky.

Svoje o tom vie Ivana Večurkovská z obce Záborské (okres Prešov).

Jej dcéra Hana začala chodiť do materskej školy (MŠ) v obci. Po tom, čo jej lekári odporúčali refluxnú diétu, boli donútení dať ju do inej škôlky.

Tie v Prešove boli plné, Hana teraz musí navštevovať súkromnú materskú školu v Košiciach, kde I. Večurkovská pracuje v nemocnici.

Nemá teda problém voziť ju do Košíc, ale aj tak to komplikuje situáciu, nehovoriac o tom, že ju škôlka vyjde viac ako 300 eur mesačne.

Pritom by podľa nej stačil len iný prístup v škôlke v obci. Napríklad možnosť nosiť si so sebou vlastnú stravu. Hygiena to za určitých okolností povoľuje.

Materská škola v Záborskom i jej zriaďovateľ však tvrdia, že to možné nie je a dedinská škôlka nie je na prípravu diétnej stravy prispôsobená.

Ako to teda bolo s odmietnutím zobrať do škôlky dieťa s refluxom? Ako sú na túto situáciu pripravené ďalšie škôlky v Prešove a v Košiciach?

Mama Hany: Mrzí ma ten prístup

„V septembri sme nastúpili do škôlky, lebo Hana nemala žiadne problémy. Kašľala, preto sme pochodili lekárov. Povedali, že je zdravá a môže ísť do kolektívu,“ povedala nám Ivana Večurkovská.

Po nástupe do škôlky sa malej kašľanie začalo zhoršovať.

