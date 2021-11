Vranovská hygiena zavrela väčšinu škôl. Je to jediná možná cesta, tvrdí

Okres má veľa pozitívnych detí a rodičov.

VRANOV NAD TOPĽOU. Obmedziť prezenčnú výučbu žiakov druhého stupňa základných škôl, gymnázií a stredných škôl na území okresu Vranov nad Topľou nariadil od pondelka tamojší regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ).

Dôvodom je vysoký počet detí a mládeže pozitívne testovaných na ochorenie covid-19 a ich sociálne kontakty.

Uviedla to regionálna hygienička Ľudmila Rosiarová.

„Od začiatku novembra do 28. novembra evidujeme 3 468 ochorení, z nich je 951 vo veku od piatich do 19 rokov, čo sú žiaci a študenti. Vo vekovej kategórii rodičov (35 - 54 rokov) je pozitívnych 1 146 osôb," priblížila s tým, že RÚVZ preto obmedzenie kontaktov vníma ako jedinú možnú cestu, ako zmierniť šírenie pandémie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Rožňave a Vranove hygienici plošne zatvárajú školy, pripúšťajú to aj v ďalších okresoch Čítajte

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Neotvorili ani viaceré škôlky a prvé stupne ZŠ

Okrem tried na druhom stupni základných škôl a v stredných školách, o ktorých dočasnom uzavretí a prerušení vyučovania od pondelka rozhodol RÚVZ vo Vranove nad Topľou už v piatok, v pondelok ráno neotvorili svoje brány ani viaceré materské školy a prvé stupne základných škôl v okrese.

Celkovo z rozhodnutia RÚVZ ostane zatvorených 41 materských škôl a 23 základných škôl na prvom stupni v 41 obciach okresu.

V meste Hanušovce nad Topľou uzavreli materskú školu na Mierovej ulici a v okresnom sídle vo Vranove nad Topľou celkovo sedem materských škôl a prvý stupeň ZŠ Bernolákova a Lúčna.

Ako po zasadnutí krízového štábu uviedla regionálna hygienička RÚVZ Vranov nad Topľou Ľudmila Rosiarová, k uzatváraniu materským škôl a prvých stupňov základných škôl pristupovali individuálne. Počas týždňa RÚVZ sledoval chorobnosť a tam, kde bola vyššia ako 25 percent, rozhodli o zatvorení školy.

„Prvý stupeň prešiel na dištančné vzdelávanie s tým, že deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre budú mať umožnené dištančné vzdelávanie cez školské kluby,“ vysvetlila Rosiarová.

Náznak poklesu pozitívnych

V týždni od 15. do 21. novembra zaznamenali 1 052 pozitívne testovaných na covid-19. Za minulý týždeň to do pondelkového rána bolo 780 pozitívne testovaných.

„Nakoľko laboratória nestíhajú vyšetriť také množstvo testov, predpokladáme, že toto číslo sa ešte zvýši, ale napriek tomu je náznak poklesu pozitívnych, preto dúfame, že si túto tendenciu zachováme,“ dodala hygienička.

„Som optimista, lebo je pravdepodobné, že hoci pokles je veľmi malý, predsa len je, preto dúfajme, že postupne bude ešte výraznejší,“ dodal prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Alfonz Kobielsky aj na základe údajov zo severných okresov, kde tento trend zaznamenali.

Ako však zdôraznila Rosiarová, podstatne vyšší ako v ostatných vekových kategóriách je podiel nákazy u detí a ich rodičov.

Nárast chorobnosti v kategórii detí a rodičov je podľa Kobielskeho v celom Prešovskom kraji, preto podľa neho bolo nevyhnutné obmedziť pohyb žiakov na určitý čas. „Preto okresný krízový štáb rozhodnutie RÚVZ plne podporuje,“ uviedol.

Deti nechráni očkovanie

Rosiarová na druhej strane podotkla, že v domovoch pre seniorov a domovoch sociálnych služieb pre seniorov nezaznamenali za november ani jeden prípad pozitivity na koronavírus.

„Toto jednoznačne ukazuje, že počas pandémie je dôležité očkovanie a obmedzenie kontaktov. Keďže naše deti očkované nie sú, je jediným možným riešením počas takého vysokého výskytu pozitivity v tejto vekovej kategórii prerušiť školské vyučovanie a nechať týždeň - dva deti doma,“ dodala Rosiarová s tým, že chorobnosť najbližšie prehodnotia vo štvrtok.

Predseda Združenia miest a obcí vranovského regiónu Daniel Lorinc (SNS), ktorý je zároveň starostom obce Kladzany, kde ostanú zatvorené materská aj základná škola, uviedol, že sa musia situácii prispôsobiť.

„Ako zriaďovateľom nám neostáva nič iné, iba toto rozhodnutie rešpektovať a doriešiť deti rodičov v kritickej infraštruktúre, či už v MŠ alebo na I. stupni ZŠ. Súhlasíme s trendom, že v okrese Vranov nad Topľou sú školské zariadenia ohniskom nákazy,“ skonštatoval Lorinc.