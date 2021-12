Rokycany sú po smrti starostu paralyzované. Neboli ani vypísané doplňujúce voľby

Zastupujúcemu vraj vzala dekrét povodeň.

ROKYCANY. Od smrti starostu obce Rokycany v Prešovskom okrese Miloša Jaša (Smer-SD) na covid-19 už prešlo pár týždňov.

Starosta skonal v prešovskej nemocnici 12. novembra.

V tom čase bola navyše pracovníčka obecného úradu v karanténe a stále je práceneschopná pre komplikácie spojené s covidom.

Obec Rokycany neriadi nikto

Dedina je odvtedy paralyzovaná. Nemá ju kto riadiť.

Nebola zaradená ani do zoznamu obcí, v ktorých vypísal predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) doplňujúce voľby.

Tie sa uskutočnia 19. marca 2022 v 22 obciach na Slovensku. Dvadsiata tretia obec v zozname chýba, hoci Rokycany tam byť mali, keďže došlo k úmrtiu starostu. Nikto ho však neohlásil.

Zastupujúci starosta bez dekrétu

Právomoci starostu obce zo zákona mali prejsť na jeho zástupcu. Ním mal byť Jozef Husár (Smer-SD). Poslanci však jeho nárok na tento post spochybňujú.

Podľa nich neexistuje žiadny dekrét, ktorý by potvrdzoval, že J. Husár bol určený starostom za svojho zástupcu. On tvrdí, že je to na stránke, pričom samotný dekrét vzala voda.

Poslanci sa zišli a vymenili zámky na obecnom úrade. Zastupujúci starosta tvrdí, že mu tak znemožňujú riadiť obec. Pracovníčka je stále na maródke.

V obci nikto nereaguje na maily, telefóny, nikto neaktualizuje ani stránku, na ktorej je stále informácia o tom, že starostom je zosnulý Jaš.

A aby toho nebolo málo, keď zastupiteľstvo po pracovnom stretnutí prvý raz zasadalo oficiálne, nebolo uznášaniaschopné.

