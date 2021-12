Medzi rodinnými domami v Prešove má vyrásť bytovka. Susedia prešli do ofenzívy

Stavebný úrad: Územný plán to umožňuje.

PREŠOV. V radovej zástavbe rodinných domov na Železničiarskej ulici v širšom centre Prešova má vyrásť nová bytovka.

Nie je to prvý prípad v meste, keď medzi rodinnými domami vyrastie viacpodlažný bytový dom.

Päťpodlažná bytovka

Má ísť o 5-podlažný bytový dom s polyfunkciou, vysoký 17 metrov.

Plochy v objekte boli definované ako byty, apartmány a doliečovací priestor pre neležiacich covid pacientov.

Staviteľ tvrdí, že objekt do územia zapadne a nebude prekážať.

„Plánovanou výstavbou moderného malopodlažného polyfunkčného objektu reagujeme najmä na aktuálny nedostatok nových bytov v Prešove,“ hovorí Štefan Kačala, projektový manažér stavby.

Obyvatelia ulice však obavy majú.

Neprekážalo by im, ak by tam vyrástli dva rodinné domy. Avšak veľkú budovu, v ktorej by bolo okolo pätnásť bytov, zdravotnícke zariadenia a podzemné parkovisko, odmietajú.

Preto prešli do ofenzívy. Spísali petíciu, žiadajú stavebnú uzáveru i zmenu územného plánu.

