Hygienici zatvárajú školy v Bardejovskom okrese i vo viacerých na Spiši

Dôvodom je zlá pandemická situácia.

BARDEJOV, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, GELNICA. Pre zlú pandemickú situáciu sa nebude od pondelka v okrese Bardejov prezenčne vyučovať na druhom stupni základných škôl a ani na stredných školách.

Vyplýva to z vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bardejov.

Zákaz prezenčného vzdelávania platí pre druhý stupeň základných škôl, gymnáziá, stredné odborné školy, základné umelecké školy a jazykové školy.

Taktiež pre prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas v uplynulých dňoch vyzval všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva, aby v prípade alarmujúcej situácie v regióne uzatvárali školy.

Napriek lockdownu zostali totiž školy otvorené. Od konca novembra sa zatvorili základné umelecké školy, centrá voľného času, jazykové školy i krúžky a mimoškolské aktivity.

Aj na Spiši už zatvárajú školy

V okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica hygienici tiež zatvárajú z dôvodu zlej pandemickej situácie viaceré školy.

Od pondelka 6. do piatka 17. decembra sa nebude prezenčne vyučovať na druhom stupni základných škôl ani na stredných školách.

Vyplýva to z vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves.

Zákaz prezenčného vzdelávania platí pre druhý stupeň základných škôl, druhý stupeň ZŠ pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, gymnáziá, stredné odborné školy, stredné školy, praktické školy a odborné učilištia pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Situácia v okrese Stará Ľubovňa

Na severe Slovenska zatvorí od pondelka 6. decembra druhý stupeň základných škôl, stredných škôl a gymnázií aj okres Stará Ľubovňa. Vyhlášku v súvislosti s obmedzením prezenčnej výučby vydal tamojší regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Ako povedala regionálna hygienička Mária Mancalová, dôvodom je aktuálna epidemická situácia.

Hoci je podľa jej slov pravda, že počet pozitívnych prípadov koronavírusu v okrese už niekoľko týždňov postupne klesá, jeho výskyt rastie medzi deťmi.

Viac než tretina nakazených sú deti

Podľa Mancalovej chce regionálny úrad takýmto spôsobom obmedziť ďalší nárast pozitívnych prípadov, ktorý sa najviac týka detí na hranici od 10 do 14 rokov a od 15 do 19 rokov.

„Vekovo špecifická chorobnosť, sedemdňová incidencia nám za posledné dva týždne ide z počtu pozitívnych prípadov na území okresu Stará Ľubovňa markantne hore, a to späť na 37 percent. To znamená, že až 37 percent z pozitívnych sú deti. Takéto percento vekovej špecifickej chorobnosti sme mali v čase, keď sme boli na vrchole tretej vlny, a to bolo približne v 39. až 40. kalendárnom týždni,“ poznamenala regionálna hygienička.

Poukázala pritom aj na súčasnú situáciu v Ľubovnianskej nemocnici, ktorá naďalej nie je priaznivá.

„Na základe tejto situácie, keď je okres sedem týždňov v čiernej farbe, a spomínaná vekovo špecifická chorobnosť sa zhoršuje, sme pokladali za dôležité, a bolo to odobrené aj bezpečnostnou radou okresu Stará Ľubovňa, aby sme k tomu kroku pristúpili,“ dodala na margo avizovaného zatvorenia škôl pre niektorých žiakov.

Ďalším dôvodom je pomoc zdravotníctvu. „Pokúsime sa týmto opatrením pomôcť okresu na ďalšie dva týždne, verím, že bude účinné,“ uzavrela.